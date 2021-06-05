امتحانات جامعة الأزهر.. تعليمات مشددة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

«امتحانات جامعة الازهر»، يبحث الكثيرون عن امتحانات جامعة الأزهر، مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت، ونفذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

الإجراءات الاحترازية في امتحانات جامعة الأزهر

واطمأن رئيس الجامعة، خلال امتحانات جامعة الأزهر، على سير العمل داخل اللجان، والتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا؛ من خلال ارتداء الجميع للكمامات.

جولة تفقدية لرئيس الجامعة لامتحانات جامعة الأزهر

وخلال امتحانات جامعة الأزهر، قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية داخل كلية الطب؛ شملت تفقده لتجديدات قسم التشريح وعلم الأجنة، وإطلاق اسم الدكتور محمد عبدالحي عطيفي، أستاذ ورئيس قسم التشريح وعلم الأجنة، على أحد القاعات، تكريمًا له على جهوده المخلصة في النهوض والارتقاء بالقسم، كما شملت المرور على معامل المهارات بالكلية، وتابع أيضًا اللمسات الأخيرة في معامل الاختبارات الإلكترونية، ويبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي بها نحو 500 جهاز كمبيوتر فائق السرعة، وعلى هامش زيارته لكلية الطب قام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على طلاب الدراسات العليا في أثناء أداء الامتحان.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر؛ بجولة تفقدية داخل لجان الدراسات العليا لقطاع كليات الطب. الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية.

أكد رئيس جامعة الأزهر، الالتزام بتوصيات لجنة الأزمات، خلال امتحانات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه تم القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان، بجانب ذلك هناك لجان عزل خاصة تحسبًا لأي ظروف، وأيضًا يوجد الأشراف الطبي على مدار الساعة.