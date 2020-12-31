جامعة الأزهر تعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات

أكد مصدر مسؤول بجامعة الأزهر الشريف أن الجامعة ملتزم بكل قرارات مجلس الوزراء والتي أعلن عنها اليوم، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس الجامعة تابعة قرارات مجلس الوزراء والتي شملت على مواقف الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

ملتزمون بتأجيل الامتحانات

كذلك أوضح المصدر أن الجامعة ملتزم بتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.

وتشارك جامعة الأزهر في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات المنعقد اليوم لوضع سيناريو موحد للدراسة الجامعية.

الأزهر يعطل الدراسة بالتعليم ما قبل الجامعي

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف أعلن تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، موضحا أن المعاهد جزء من الدولة، والقطاع كان قد أعلن عن تقديم الامتحانات لتكون يوم 2 يناير المقبل وتوقف الطلبة عن الحضور استعدادا للامتحانات.

وأوضح الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع ملتزم بقرارات مجلس الوزراء اليوم، و«بإذن الله حينما تتحسن الأمور كل الأمور ستعود كما كانت، كذلك القطاع ملتزم بالمناهج الدراسية وما تم حذفه، فنحن نهتم بما تم شرحه بشكل وافي وأي تقصير في جزء لم يتم الشرح سنضطر آسفين لحذفه».

وقال عباس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القطاع ملتزم بقرارات مجلس الوزراء الخاص بتأجيل امتحانات نصف العام، كذلك ملتزم بكل القرارات التعليمية.