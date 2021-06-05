جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لمدارس المتفوقين STEM‏

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي لمدارس المتفوقين STEM‏، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة اليوم، للكشف عن تفاصيل امتحانات نهاية العام لطلاب الصف الثالث الثانوي، في ظل إجراءات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أنه ستنطلق بدءًا من يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل وحتى الخميس الموافق 5 أغسطس المقبل.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي لمدارس المتفوقين STEM‏:

- الأحد 11 يوليو: مقاييس المفاهيم «اللغة الإنجليزية» للشعبتين «علوم ورياضة»

- الثلاثاء 13 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الإنجليزية» لشعبتي «علوم ورياضة».

- الخميس 15 يوليو: اختبار استعداد القبول بالجامعات «اللغة العربية»، و«مقاييس المفاهيم»، واللغة العربية «لشعبتي علوم ورياضة».

- الأحد 18 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية»، و«مقاييس المفاهيم»، واللغة الأجنبية الثانية، «لشعبتي علوم ورياضة».

- الأحد 25 يوليو: مقاييس المفاهيم «الجولوجيا للشعبة» علوم.

- مقاييس المفاهيم "الرياضة التطبيقية " للشعبة الرياضية

- الثلاثاء 27 يوليو: مقاييس المفاهيم، «الكيمياء» للشعبتين العلوم والرياضيات.

- الخميس 29 يوليو: مقاييس المفاهيم «الفيزياء» للشعبتين العلوم والرياضيات.

- الأحد 1 أغسطس: مقاييس المفاهيم «الأحياء» لـ«الشعبة العلمية».

- مقاييس المفاهيم «الرياضة البحتية» لـ «الشعبة الرياضية».

- الثلاثاء 3 أغسطس: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء والجيولوجيا»، للشعبة العلمية.

- اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الرياضيات» للشعبة الرياضية.

- الخميس 5 أغسطس: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء والفيزياء» للشعبتين «العلمي والرياضة».