وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات الأمراض الصدرية والحميات بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجارية بهما، وتأتي ضمن خطة وزارة الصحة، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

كانت الزيارة الأولى لمستشفى الصدر، حيث تفقد وكيل الوزارة خلالها أعمال التطوير الجارية، بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، والتأكد من التوسعة والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير ببعض الأقسام الطبية، ووجه بسرعة الانتهاء منها، وفقًا لمعايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، بالشكل الجمالي المطلوب، لدخول باقي الأقسام الطبية الخدمة، لصالح المرضى بالمحافظة، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، وعمل منظومة العلاج بالأكسجين بكفاءة.

والزيارة الثانية لمستشفى الحميات، وتابع خلالها أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، لرفع كفاءة الأقسام الطبية بها، وتشمل أعمال الكهرباء، والصرف الصحي، الواجهات، وعزل الأسطح، وأعمال التطوير الأخرى بالأقسام الداخلية، وتابع أعمال التوسعة الجارية بالأقسام الطبية، ووجه بالتأكد من زيادة القوة الاستيعابية لها بعد أعمال التطوير، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، خاصة خلال المرحلة المقبلة، وتلاحظ بعض التسريب في المياه على الجدران، مشددا على معالجة ذلك على الفور، ووجه بسرعة تركيب خزان الأكسجين الجديد بالمستشفى، والذي تم دعمه من وزيرة الصحة للمستشفى.

وتابع «مسعود» توافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين، ووجه مديري المستشفيات بمتابعة شبكة الغازات ومخارج الأكسجين، والتأكد من صيانتها وعملها بشكل جيد، وعدم وجود أي إهدار في كميات الأكسجين، تزامنًا مع أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة ومراقبة عدادات الأكسجين، وصرف الكميات منها حسب الاحتياج، ومتابعة نسب الأكسجين للمرضى، ونسب استهلاكها بما يتناسب مع حالة كل مريض، مؤكدا اتباع بروتوكول العلاج لمرضى كورونا، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وشدد على المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وتابع إجراءات مجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكدًا اتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفيات.

وعلى جانب آخر؛ كثفت الفرق الطبية المتحركة المخصصة عملها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة الشرقية، ضمن برنامج الزيارات المنزلية، وتستهدف تطعيم المواطنين من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وغير القادرين على الحركة، وغيرهم، للحصول على لقاح كورونا، للحفاظ على صحتهم، ومراعاة لظروفهم الصحية، تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وتطعيم سيدة كفيفة بمنزلها بمنيا القمح، من خلال الفرق المتحركة التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وقيام الفرق المتحركة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، بتطعيم سيدة مسنة بمنزلها بمدينة الزقازيق بلقاح كورونا، وقياس العلامات الحيوية لهم، وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية وجهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.