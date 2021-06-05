أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، موضحة أن الامتحانات ستبدأ يوم 10 يوليو المقبل، مقسمة على طلاب الشعبة العلمية (علمي علوم وعلمي رياضة) وطلاب الشعبة الأدبية، وامتحانات الطلاب المكفوفين وامتحانات مدارس ستيم المتفوقين، موضحة أنه جار الاستعداد المكثف لعقد الامتحانات النهائية وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية الصارمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، مشددة على جميع الطلاب بضرورة متابعة جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها خلال الفترات الماضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 شعبة العلمي:

*يبدأ الجدول يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 بامتحان مادة اللغة العربية للشعبتين علمي رياضة وعلمي علوم.

*يعقد يوم الإثنين الموافق 12 يوليو المقبل2021 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لشعبة علمي رياضة وعلمي علوم.

*يعقد يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 امتحان مادة الرياضيات البحتة والتي تشمل فرع الهندسة الفراغية والجبر للشعبتين علمي رياضة وعلمي علوم.

*يعقد يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 امتحان مادة الكيمياء لشعبة علمي رياضة وعلمي علوم.

*يعقد يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 امتحان مادة الفيزياء لشعبة علمي رياضة وعلمي علوم.

*يعقد يوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

*يعقد يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو2021 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية في فرع «الديناميكا» لشعبة علمي رياضة.

*يعقد يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم وامتحان الرياضية التطبيقية فرع «الإستاتيكا» شعبة علمي رياضة.

*يعقد الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة الـ«علمي علوم»، ويعقد امتحان مادة الرياضة البحتة في فرع «التفاضل والتكامل» لطلاب شعبة علمي رياضة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 شعبة الأدبي:

*يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 شعبة الأدبي يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل، وذلك بمادة اللغة العربية.

*يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.

*يعقد امتحان الجغرافيا يوم الخميس 15 يوليو 2021.

*يعقد امتحان الفلسفة والمنطق يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021.

*يعقد امتحان التاريخ يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

*يعقد امتحان علم النفس والاجتماع يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

*يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 للمكفوفين:

*يعقد يوم الأحد 11 يوليو 2021 بمادة اللغة العربية ورقة أولى.

*يعقد يوم الإثنين 12 يوليو 2021 امتحان اللغة العربية ورقة ثانية.

*يعقد يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

*يعقد يوم الخميس 15 يوليو 2021 امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

*يعقد يوم السبت 17 يوليو 2021 امتحان الجغرافيا ورقة أولى.

*يعقد يوم الأحد 18 يوليو 2021 امتحان الجغرافيا ورقة ثانية.

*يعقد يوم الأحد 25 يوليو 2021 امتحان علم النفس والاجتماع.

*يعقد يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 امتحان التاريخ ورقة أولى.

*يعقد يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 امتحان التاريخ ورقة ثانية.

*يعقد يوم الأحد 1 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وورقة ثانية.

*يعقد يوم الثلاثاء 3 أغسطس امتحان الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 لمدارس المتفوقين STEM:

*يبدأ الجدول يوم الأحد 11 يوليو 2021 لمقاييس المفاهيم بمادة اللغة الإنجليزية لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

*يعقد الثلاثاء يوم 13 يوليو 2021 اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في مادة اللغة الإنجليزية لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

*يعقد يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 اختبار مادة اللغة العربية للاستعداد للقبول بالجامعات، واختبار مقاييس المفاهيم مادة اللغة العربية لشعبة عليم علوم وعلمي رياضة.

*يعقد يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 مادة اللغة الأجنبية الثانية للاستعداد للقبول بالجامعات، بالإضافة إلى مقاييس المفاهيم في مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

*يعقد يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 في مقاييس المفاهيم بمادة الجولوجيا لشعبة علمي علوم، ومقاييس المفاهيم في مادة الرياضة التطبيقية لشعبة علمي رياضة.

*يعقد يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 اختبار مقاييس المفاهيم في مادة الكيمياء لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

*يعقد الخميس 29 يوليو 2021 اختبار مقاييس المفاهيم في مادة الفيزياء لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

*يعقد يوم الأحد 1أغسطس 2021 في اختبار مقاييس المفاهيم في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، واختبار مقاييس المفاهيم في مادة الرياضة البحتية لشعبة علمي رياضة.

*يعقد يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 اختبار الأحياء والجيولوجيا للاستعداد للقبول بالجامعات للشعبة العلمية واختبار الرياضيات للشعبة الرياضية.

*يعقد يوم الخميس 5 أغسطس 2021 اختبار الكيمياء والفيزياء لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة.