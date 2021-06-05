مصدر: تقسيم حضور طلاب الثانوية في الامتحانات لحماية المنصة من السقوط

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن تقسيم حضور طلاب الشعبة العلمية والأدبية في امتحانات الثانوية العامة 2021، يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على لجان الثانوية العامة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من جائحة كورونا والحد من انتشاره.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب الآخر لتقسيم طلاب الشعبتين العلمي والأدبي، هو ألا يكون هناك أي مجال لتكدس الطلاب على منصة الامتحانات حتى لا تتعرض لأي مشكلة تقنية.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، تبدأ يوم 11 يوليو، وتستمر حتى الإثنين 2 أغسطس.

كما أعلن شوقي عن جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، التي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11 يوليو وتستمر حتى الخميس 5 أغسطس.

كما أعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين، التي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11-7-2021 وتستمر حتى الثلاثاء 3-8-2021.

وحسم طارق شوقي، قرار التشعيب لطلاب الثانوية للصفين الثاني والثالث الثانوي، مشيرا إلى أنه تم انتهاء العمل بالتشعيب من «علمي» إلى «علمي علوم» و«علمي رياضة» بداية من العام الدراسي 2022/2023، وأنه سيتم إعادة توزيع خريطة المناهج كي تتناسب مع هذا القرار، مشيرا، إلى أنه سيتم تخفيف مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام للتركيز على مخرجات تعلم أساسية كخطوة مرحلية للتطوير إلى أن يصل نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية بدءًا من عام 2027.

وأضاف، طارق شوقي، أنه لن يتم تطبيق نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام، وأننا سنكتفي بامتحانات هذا العام ستكون دور أول ودور ثاني فقط، لافتا إلى أن أي طالب مصاب بكورونا خلال فترة الامتحانات في دور يوليو سيكون له الحق في الدخول للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع تلك القرارات التي أعلن عنها اليوم تهدف في المقام الأول إلى تحقيق مصلحة الطالب، وأن كل المطلوب من الطالب سيكون التحضير جيدًا للامتحان، مجددًا التأكيد على أن التطوير يسير في طريقه، معربًا عن تمنياته لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.