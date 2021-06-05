النواب: طرح الأوقاف «سكن اجتماعي» بتسهيلات يعكس الاهتمام بمحدودي الدخل

قال النائب محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن طرح هيئة الأوقاف المصرية، لعدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بتسهيلات كبيرة، يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية.

وقال «عبدالحميد» في تصريحات صحفية اليوم، إن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل فى توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة واسكان جيد، مشيدًا بإعلان المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف عن تقديم عدد من المميزات في عملية السداد.

وأشار إلى أن هيئة الأوقاف قدمت 4 برامج لسداد الأقساط منها طرح سداد 50% من قيمة الوحدة، والباقي على 3 سنوات بدون فوائد، وتتراوح مساحة الوحدات بين من 65 إلى 81 مترًا، والمقدم من 15 إلى 20 ألف جنيها حسب المساحة، وسعر الوحدة كاملة المرافق والتشطيبات من 153 إلى 183 ألف جنيها.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق نجاحات كبيرة في ملف الإسكان الاجتماعي من خلال اهتمامه بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف استطاعت أن تساهم في العديد من البرامج المختلفة التي تنفذها الدولة، سواء كان دعم مبادرات التعليم أو الإسكان الاجتماعي، وكذلك المساهمة في مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن توجيهات وزير الأوقاف المستمرة لقيادات الهيئة ساهمت في تعظيم مواردها، وهو الأمر الذي جعلها واحدة من الروافد المهمة في دعم الاقتصاد المصري، مشيدا بجهود المهندس علاء عبدالعزيز بتطوير أداء الهيئة وحرصه الدائم على تطبيق نموذج فريد في الإدارة.

وكان المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف، كشف تفاصيل طرح الوزارة لعدد من الوحدات السكنية للمواطنين، موضحًا أن الوزارة طرحت 940 وحدة سكنية فى العاشر من رمضان بالشرقية، و1200 وحدة في مدينة السادات في المنوفية، وأن مساحات الشقق تتراوح ما بين 65 مترا إلى 81 مترا.

وأضاف رئيس هيئة الأوقاف، في تصريحات صحفية أن مقدمات الحجز للشقق يتراوح ما بين 15 لـ 20 ألف جنيها حسب المساحة، لافتا إلى أن سعر الوحدة من 153 إلى 188 ألف جنيها، وموضحا أن هذه الوحدات السكنية هى وحدات كاملة المرافق وكاملة التشطيبات بشكل شامل.

ولفت رئيس هيئة الأوقاف إلى أن هناك دعم لهذه الوحدة 10 آلاف جنيه تخصم من مقدم الوحدة، وهو دعم مقدم من وزارة الإسكان، متابعا: «قدمنا طرح لسداد 20% من قيمة الوحدة والباقى على 3 سنوات دون فوائد».

وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن أبرز الشروط للتقدم لحجز تلك الوحدات السكنية هو أن ينطبق على المتقدم شروط وزارة الإسكان وهى ألا يكون قد استفاد بأى وحدة سكنية من الدولة أو زوجته، ولا يقل سنة عن 21 عاما ولا يتعدى الـ 50 عاما، والمرتب لا يتجاوز 4750 جنيه للمتزوج هو وزوجته، و3500 جنيه للأعزب، موضحا أن التسليم فورا بعد القرعة.