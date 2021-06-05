محافظ المنيا يكشف خارطة تطوير الريف في خمسة مراكز

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مشروع تطوير الريف المصري، شمل 5 مراكز من بين 9 مراكز، هي العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي ودير مواس، ويقطنها حوالي 3 ملايين نسمة أي 50% من سكان المحافظة، لافتا إلى أن المراكز المستهدفة تتكون من 32 وحدة محلية، بها 192 قرية، والتطوير يشمل ابتداء من المياه والصرف الصحي وانتهاء من الغاز الطبيعي والرصف والصحة والشباب والرياضة، «هندخل القرية وهتبقى زيها زي المدينة».

وأضاف «القاضي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه وقع الاختيار على منطقتين في المنيا وفق الخريطة القومية لحصر العشوائيات على مستوى الجمهورية، وهي منطقة «عشش محفوظ» ومدينة العمال، وبالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات تم عقد جلسات عمل في عام 2014 انتهت بحصر بجميع سكان عشش محفوظ وتغيير اسمها ليكون «روضة محفوظ».

ولفت إلى إنشاء 35 عمارة بتكلفة حوالي 102 مليون جنيه، وحصر السكان البالغ عددهم 670 أسرة، تم تسكين منهم 559 أسرة في روضة محفوظ، وبعض السكان رغبوا في الحصول على سكن بديل أول مقابل مادي.

وأشار إلى أن المنطقة بها 190 محلا، والمشروع بدأ في عام 2014 وانتهى في 2017، وتم تسكين السكان بالكامل، خاصة أن منطقة «عشش محفوظ» في الماضي كانت غير آمنة، وتم توفير رعاية اجتماعية للسكان ومحو أميتهم، ما كان يستلزم تكاتف كل أجهزة الدولة والمجتمع المدني لتنسيق سرعة التنفيذ، لافتا إلى أن مساحة الوحدات السكنية عبارة عن 50 متر تتكون من 2 حجرة وصالة وحمام ومطبخ كاملة التشطيب.

وأوضح أنه تم إنشاء 10 عمارات في مدينة العمال العشوائية، وبدأ العمل فيها في 2019 والانتهاء منها في أغسطس 2020، وكان يوجد مجموعة عمل على الأرض للاجتماع مع المواطنين وعرض الصورة الكاملة لتطوير المنطقة، مؤكدا أنه روعي في اختيار المناطق الجديدة قربها من شرايين الطرق الرئيسية.

وأكد أنه تم إنشاء مسجد بمساحة 400 متر بدلا من 200 متر، ويتكون من عدة طوابق به قاعة مناسبات وقاعات للدروس وتحفيظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أن المنطقة تم تطويرها بشكل كبير وأصبحت جاذبة للمواطنين بدلا ما كانت طاردة.