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القبض على سائق يقود أتوبيس سياحي عكس الاتجاه بالغردقة

كتب:

محمد بركات
06:31 م | السبت 05 يونيو 2021
مرور

مرور

كشفت الأجهزة الأمنية  ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام قائد حافلة «أتوبيس» بالسير عكس الاتجاه بطريقة مسرعة بمدينة الغردقة، وألقت القبض على السائق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن سير قائد حافلة «أتوبيس» عكس الاتجاه بطريقة مسرعة، بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر.

وبالفحص جرى تحديد الحافلة «الأتوبيس»، وتبين أنها تابعة لإحدى شركات السياحة، وبمراجعة مسؤول الشركة المشار إليها أمكن تحديد سائق الأتوبيس.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق المذكور.

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