محمد نور يقدم أغنية من كلمات أحمد السقا مجددا في ألبومه الجديد

كشف الفنان محمد نور، عن تعاونه من جديد مع الفنان أحمد السقا في أغنية جديدة في ألبومه الغنائي المقرر طرحه مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن أغنيته الجديدة التي كتبها أحمد السقا، ستكون مفاجأة، وهي العمل الثاني بينهما، بعد طرح أغنية «مالك ياترى» العام الماضي.

وقال نور لـ«الوطن»: «أحمد السقا فنان موهوب ليس فقط على صعيد الدراما، وإنما أيضا على صعيد الشعر، وأغنيته الجديدة ستكون مفاجأة، ربما أفكر في طرحها كسنجل قبل طرح الألبوم، فنحن قدمنا من قبل أغنية (مالك يا ترى) وحققت نجاحا كبيرا وقت طرحها العام الماضي».

وكشف نور جزء من كلمات الأغنية الجديدة، وهي: «المرة دي أنا هتكلم وإنتي هتسمعي، أنا مطلبتش منك إنك ترجعي».

وأكد عضو فريق «واما» الغنائي على أن الفريق الذي يضم أحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي، سيجتمعان من جديد في أغنية «سنجل» ستُطرح خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن شاركوا سويا في بطولة عمل إذاعي بعنوان دايرة الشك أذيع خلال الشهر الكريم عبر احدى الإذاعات المصرية الخاصة.

كان الفنان محمد نور، قد دعم الطفل «أدهم» في أولى أغنياته المصورة بعنوان «زهقان يا كورونا»، التي طُرحت عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث ظهر مع أدهم في الأغنية.

والأغنية كانت من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان محمد نور، وتوزيع زوم، وإيقاعات إسلام ساسو، ومن إخراج المخرج التونسي طيب قاسم، وتم تصوير الأغنية بالكامل في دولة البحرين.

وأوضح نور في تصريحات لـ«الوطن» بأن سبب مشاركته في الأغنية يعود لحبه لموهبة «أدهم» الذي يعرفه منذ ولادته، نظرا لصداقته مع والده المخرج هيثم إبراهيم، وأشار نور إلى أنه سيشاركه في بطولة عمل سينمائي سيكون ما بين مصر والبحرين.