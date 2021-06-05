توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في بيان صادر عنها خلال الفترة من الأحد 6 يونيو حتى الثلاثاء 8 من الشهر نفسه، وحذرت الهيئة من الظواهر الجوية المتوقعة على 10 مناطق، مشيرة إلى وجود اضطرابات بالملاحة البحرية خلال فترة التنبؤ.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، تحذيرًا جويًا بشأن الاضطرابات الملاحية والأحوال الجوية، اعتبارًا من الساعة 6:00 أمس الجمعة الموافق 4 يونيو وتستمر حتى 6:00 من يوم الأحد الموافق 6 من الشهر نفسه، موجهة تحذيرها إلى قطاع إدارة الأزمات والكوارث، مجلس الوزراء، والإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر الأحد 6 يونيو

وأوضحت الهيئة أن طقس الأحد مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر الاثنين 7 يونيو

وأضافت الهيئة أن طقس الاثنين يكون حارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يسود ليلاً، طقس لطيف على القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر الثلاثاء 8 يونيو

ونوهت الهيئة إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتباراً من الثلاثاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يسود ليلاً، طقس لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.