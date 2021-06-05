«الصحة»: إنجازاتنا سببها المتابعة المستمرة وعدم توقف الخدمات نهائيا

قال المهندس أكرم سامي، معاون وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن ما تم إنجازه من مبادرات رئاسية مهمة للحفاظ على صحة المواطنين جاء بسبب المتابعة المستمرة على تلك المشروعات، وتوحيد مجهودات مقدمي الخدمات الصحية حتى يتكاتفوا كوحدة واحدة، وليكون هناك تعاون مثمر فيما بينهم.

وأضاف «سامي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كل تلك الإنجازات تمت من خلال 4 وحدات، أولهما الغرفة المركزية المختصة بمتابعة ما يجرى تنفيذه بالمستشفيات، والثانية هي وحدة الاستدامه المالية لضمان عدم توقف تنفيذ المشروعات، والوحدة الثالثة معنية بالميكنة والتحول الرقمي، والتي كان لها دور كبير فيما وصلنا إليه حاليا، وأخيرا وحدة المتابعة والجودة لمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات بالمعايير الموضوعة والمقررة.

وأوضح أن الوزارة قد اتخذت قرارها في أعقاب ظهور جائحة فيروس كورونا بعدم إهمال قوائم الانتظار للمرضى المنتظرين لإجراء مختلف العمليات الجراحية في مستشفياتها، وكان القرار الأصعب، حيث إن هؤلاء المواطنين كانت حالتهم الصحية حرجة، ما كان يستلزم إجراء عمليات لهم في أقرب وقت، «ووفرنا موقعا إلكترونيا يستطيع المواطن معرفة موعد إجراء العملية له بدلا من الذهاب للمستشفيات ويسأل فيها».

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية سابقة لها، إن اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين لم يقتصر على حزم المبادرات الرئاسية، والتي وصلت لسبع مبادرات، ولكنه امتد ليشمل تطوير المنظومة الصحية بأكملها بما يلبي طموحات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تطبيقها بمحافظات بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، ضمن المرحلة الأولى، وجارٍ تطبيقها في باقي المحافظات تباعاً، مؤكدة أن تلك المنظومة هي نواة نظام صحي قوي في مصر يوفير التغطية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.