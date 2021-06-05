لمتوسطي الدخل.. كيف تحصل على شقة بـ 1.4 مليون ضمن مبادرة «المركزي»؟

لمتوسطي الدخل.. كيف تحصل على شقة بـ 1.4 مليون ضمن مبادرة البنك المركزي؟.. سؤال يدور داخل أذهان العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي.

المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، شروط حصول متوسطي الدخل على شقة تصل إلى 1.4 مليون جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية.

شروط حصول متوسطي الدخل على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

1- أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري، للفرد الأعزب: 10 آلاف جنيه.

بينما يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة : 14 آلف جنيه.

2- أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة للفرد الأعزب: حتى 1.1 مليون جنيه.

في حين أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة للأسرة: أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.

3- أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى للفرد الأعزب : 15 % من إجمالي قيمة الوحدة.

أما بالنسبة للأسرة تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى: 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.

ويمكن تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن تكون الوحدات السكنية مسجلة وليس عليها أي مخالفات، وتكون أيضًا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل العقاري.

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.