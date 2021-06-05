الصحة: أعداد الإصابات ستعود للارتفاع مرة أخرى حال عدم الالتزام

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاض ملحوظ في عدد مصابي فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وهذا الانخفاض سيظل موجودا في حال الاستمرارية في اتباع الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين وعدم الوجود في مناطق مزدحمة والتكدس، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيعود المنحنى الوبائي في الارتفاع مجددا، حيث إن التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية هو العدو الأول في ارتفاع الإصابات.

ارتفاع في معدلات الشفاء

وأضاف المصدر أن هناك ارتفاع كبير في معدلات الشفاء بمستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصلت نسب الشفاء إلى 75% في مستشفيات العزل الصحي وهذا معدل جيد بالنسبة لعدد من الدول.

وكشف المصدر عن أن محافظة القاهرة والجيزة ما زالتا تتصدران تسجيل النسب الأعلى في إصابات كورونا، وعلى المواطنين الاطلاع على مستجدات الفيروس بشكل مستمر من خلال المصادر الرسمية فقط والعمل على الحد من انتشار العدوى، لافتا إلى أن نسب الوفيات في مصر مقارنة ببعض الدول نسب معتدلة ومعظم الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة، متابعًا: «بييجوا في وقت متأخر وبيتوفوا خلال 24 ساعة من تدهور الحالة.. اطلبوا الرعاية في وقت مبكر وكل المستشفيات مفتوحة».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 195072 حتى اليوم، كما تم تسجيل 861 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقاية كافة من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى