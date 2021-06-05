تنبيه مهم من الكنائس بخصوص رابط موقع تسجيل لقاح كورونا لوزارة الصحة

أصدرت الكنائس المصرية تنبيها مهما للأقباط في مصر بضرورة الدخول على رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان على شبكة الإنترنت، وتسجيل أسمائهم وأسرهم للحصول على اللقاحات المتاحة في مصر المضادة لفيروس كورونا المستجد.

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وطالب المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مطارنة وأساقفة الإيبارشيات وكهنة الكنائس ضرورة تشجيع الأقباط بالدخول على رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، في ضوء خطة الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وخاصة بعد تسجيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددا كبيرا من الإصابات والوفيات بكورونا بين الكهنة والرهبان والأساقفة، فضلا عن الأقباط.

ونظمت الكنيسة ندوة للتوعية للأقباط بخطوات الدخول على رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة منها وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة، كما حرصت العديد من الكنائس على نشر رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويمكن الدخول على رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا

توصيات كنسية حول موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية

وفي الطائفة الإنجيلية في مصر، أصدرت رئاسة الطائفة توصية بخصوص رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان بعد رصد اللجنة الطبية لرئاسة الطائفة زيادة في الإصابات، وشملت التوصية على قيام الكنائس بتعيين شخص أو أكثر للتواصل ومساعدة الأقباط في التسجيل لتلقي اللقاح عبر رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، مع إنتاج تنويهات قصيرة تصلح لوسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز الناس على الإقبال على لقاح كورونا.

كما أوصت الطائفة الإنجيلية الكنائس بتخصيص 30 إلى 60 ثانية في كل الخدمات والاجتماعات العامة لتحفيز الناس على التسجيل للقاح من خلال رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإذاعة تنويهات في جميع القنوات الفضائية المسيحية حول رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان.

خطوات التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وشملت تنويهات الكنيسة الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل على رابط لقاح كورونا بموقع وزارة الصحة والسكان المصرية والتي نصت على: «اختيار الفئة المراد التسجيل فيها سواء (العاملين في القطاع الطبي – أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية – فئات أخرى) إدخال الاسم الرباعي كما هو مدون في البطاقة الشخصية، وإدخال تاريخ الميلاد، وتحديد المنطقة المراد تلقي اللقاح فيها، وتسجيل رقم الهاتف المحمول، وإدخال كود التحقق الذي سيتم ارساله لكل شخص على هاتفه، ويمكن اختياريا تحميل صورة من الرقم القومي وأي شهادات مرضية، والموافقة على اشتراطات الحصول على اللقاح ثم الحصول على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح والذي بناء عليه سيصل للمتقدم رسالة من قبل وزارة الصحة بتحديد موعد ومكان تلقي اللقاح بحسب قوائم الانتظار في كل منطقة».