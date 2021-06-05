«قارون للبترول» توفر 2.5 مليون دولار سنويا بعد ربط حقولها بالكهرباء

أعلنت شركة «قارون للبترول»، بقيادة السيد المهندس أشرف عبد الجواد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، عن ربط آبار حقول بني سويف، ومنطقة الإعاشة، على شبكة الكهرباء القومية، بدلا من استخدام مولدات الديزل، وذلك في ظل سياسة المهندس طارق الملا وزير البترول لترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة العظمي من الموارد المتاحة، وكذلك التعاون المثمر بين الوزارات وبالتعاون مع وزارة الكهرباء.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات ساهمت في توفير 2.5 مليون دولار سنويا، بما في ذلك توفير ما يقارب الـ5 ملايين لتر ديزل، الأمر الذي ساهم في انخفاض تكلفة برميل الزيت الخام لشركة قارون للبترول.

وتستهدف شركة قارون للبترول إنتاج نحو 750 الف برميل شهريا من امتيازاتها البترولية خلال العام المالي المقبل.

وشركة «قارون للبترول» هي نتاج المشاركة بين «أباتشي» الأمريكية، والهيئة العامة للبترول، وهي المنفذ لعمليات البحث والتنقيب والإنتاج بمناطق امتياز «أباتشي» في الصحراء الغربية.

وقالت الشركة، في وقت سابق خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة منذ أيام، إنه من المستهدف ضخ استثمارات بامتيازات قارون للبترول تبلغ حوالى 252 مليون دولار، مقابل حوالي 170 مليون دولار بالموازنة التخطيطية للعام المالي الجاري، بزيادة تقارب %48.

وتستهدف الشركة خلال العام المالي المقبل تنفيذ برنامج عمل بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، ويشمل حفر 24 بئرا تنمويا وخمسة آبار استكشافية، والاستمرار في تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار وإعادة إكمال الآبار لتحقيق معدل إنتاج سنوي حوالي 9 ملايين برميل زيت خام.

وتستهدف شركة «قارون للبترول» إحدى شركات قطاع البترول زيادة معدلات الإنتاج للعام المالي المقبل، وحفر آبار استكشافية وإنتاجية جديدة.