مصدر أمني: الحمير المذبوحة بالمنوفية عددها 10 فقط.. ومنزوعة الجلد

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن المنوفية، أن واقعة «الحمير المذبوحة» التي تم العثور عليها في مصرف بمركز تلا، عثر على الجسد كاملا، لكنه «مسلوخ الجلد» فقط، ما يؤكد أن من ألقى هذه الحمير، كان هدفه الحصول على الجلد فقط، وليس بيع لحومها، أو تداولها في الأسواق، وأن ما يثار عن استخدام لحوم الحمير في الأسواق عار تماما من الصحة.

وأضافت المصادر الأمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الحمير المختلفة، التي تم رصدها كان عددها 10 حمير فقط، بناء على إخطار مديرية الطب البيطري لكل الجهات بعد معاينة مكان الواقعة، موضحا أن لجنة الطب البيطري أكدت أن الحمير كانت كاملة، ولم يتم قطع أي لحوم منها، والمأخوذ منها هي الجلود فقط .

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بإبلاغ الأهالي عن العثور على حمير نافقة في إحدى المصارف بدائرة المركز، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار مديرية الطب البيطري، والجهات التنفيذية لمباشرة عملها في الواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

أكد أشرف الليثي رئيس مركز ومدينة تلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة مكونة من الطب البيطري والوحدة المحلية، عاينا مكان الواقعة ولكن ما تم اكتشافه كان عدد أقل مما أُدلي به الأهالي من تصريحات، وكانت مسلوخة الجلد فقط، موضحا أنه تم الاتفاق على إزالة الحمير النافقة، صباح الغد ودفنها تحت إشراف الطب البيطري بطريقة آمنة وسليمة.

من جانبه، نفى مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، ما تم تداوله عن أن هذه الحمير يتم تقديمها كوجبات في المطاعم، مؤكدا أن الحمير المكتشفة في المصرف، اكتشفت كاملة ومنزوعة الجلد فقط، ما يدل على أن من قام بذلك حصل على الجلد فقط ولم يستخدم لحومها.