«صحة المنوفية»: انكسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا بالمحافظة

كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن انكسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد في المحافظة، مؤكدًا أن الإصابات بدأت في الاستقرار خلال الفترة الماضية، وبات الوضع الوبائي في المنوفية، أكثر استقرارًا.

انكسارالموجة الثالثة لفيروس كورونا في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مستشفيات العزل بالمنوفية لا زالت تستقبل المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا علي مدار الساعة، مؤكدًا أن الوضع يتحسن على مستوى الجهورية، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

تلقي لقاح فيروس كورونا في المنوفية

وأوضح، أن هناك إقبالا من المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن جميع مراكز اللقاحات متواجدة في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، مشددا على ضرورة التسجيل لتلقي اللقاح حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة أن اللقاح آمن على صحة المواطنين.

أعراض كورونا في الجهاز الهضمي

على صعيد متصل، أكد الدكتور أنور محفوظ مدير مستشفى حميات منوف السابق، أن هناك 3 أعراض تحدد الإصابة بفيروس كورونا في الجهاز الهضمي، وتتشابه هذه الأعراض مع أمراض أخرى، لذا يجيب على من يظهر عليه أي عرض من هذه الأعراض التوجه فورا إلى المستشفي للعرض على الطبيب للتأكد من سلامته.

وأضاف مدير مستشفي حيمات منوف السابق، لـ«الوطن» أن الثلاثة أعراض المصاحبة لفيروس كورونا الجهاز العضمي، هي ألم شديد في البطن، والإسهال، والغثيان، مشددا على أن هذه الأعراض تتشابه مع أعراض لأمراض أخرى مختلفة ويستطيع الطبيب الفصل في نوع المرض عند توقيع الكشف الطبي على المريض.