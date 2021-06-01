كسر بالجمجمة وتجمع دموي.. جراحة عاجلة تنقذ حياة طفلة في المنوفية

نجح الدكتور محمد داعوش إخصائي جراحة المخ والأعصاب بالمنوفية، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين فقط، بعد سقوطها من الطابق الأول علي رأسها وإصابتها باصابات بالغة، حيث دخلت في غيبوبه كاملة، واحتاجت تدخلا جراحيا عاجلا، وهو ما نجح الطبيب في تنفيذه في عملية استغرقت ساعة.

وقال الدكتور محمد داعوش، إن اسرة الطفلة غاده محمد، قصدته بعد إنتهاء عمله في العيادة الخاصة به وتحديدا أثناء رحيله، وعرضوا عليه الأشعة، فقرر تحويلهم فورا إلى إحدى المستشفيات لإجراء العملية الجراحية، مؤكدا أنه سيلحق بهم علي الفور، مضيفا أنه وصل إلي المستشفي وجهز للعملية برفقة طبيب التخدير محمد أبو حطب، وتم تجهيز الطفلة، والحصول علي موافقة أسرة الطفلة خاصة وأن العملية خطيرة ونسبة نجاحها ليست كبيرة.

وأضاف "داعوش" في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسرة الطفلة وافقت علي الفور علي إجراء العملية، مؤكدا أن الطفلة كانت تعاني من كسر في جمجمة المخ، وتجمعات دموية علي المخ، فضلا عن وصول نسبة الغيبوبة إلى 4 من 15 وهي نسبة منخفضة جدا، وبدأت المؤشرات الخطيرة في الظهور علي الطفلة، مؤكدا أنه بدأ أثناء إجراء العملية إزالة التجمعات الدموية، وإصلاح الكسور في الجمجمة، وبدأت حالة الطفلة في الاستقرار.

الطفلة غادة حالتها الصحية مستقرة

وتابع، انتهت العملية خلال ساعة واحدة، ولكن الإفاقة استغرقت وقت طويل خوفا علي حياتها، مؤكدا أنها فاقت وأصبحت تتحرك ووضعت تحت الملاحظة ولكنها لم تحتج إلي العناية المركزة لتحسن حالتها الصحية بشكل ملحوظ، وخرجت من المستشفي الآن، موجها الشكر لجميع من شارك في إجراء العملية والذين كانوا السبب في إنقاذ الطفلة من الموت.