«15 دقيقة داخل مخزن سوبر ماركت».. تفاصيل محاولة اغتصاب طفلة بالطالبية

في منطقة الطالبية بالجيزة، أرسل رجل أربعيني ابنة زوجته، الطفلة ذات الثماني سنوات، لشراء شيء ما له، مر وقت طويل ولم تعد الطفلة ليشعر الرجل بالقلق عليها، فخرج للبحث عنها بالقرب من الـ«سوبر ماركت» الذي أرسلها للشراء منها، فوجدها تخرج مهرولة من مخزن الـ«سوبر ماركت» المجاور للمحل وهي تبكي في ذعر.

بلاغ للشرطة

أوقفها الرجل، الذي يعمل مساعد صيدلي، وهو يطمئنها ويسألها عما حدث، لتخبره وهي تشير إلى شاب خرج وراءها من المخزن، أنه حاول خلع ملابسها وكان يتحسس أجزاء حساسة من جسمها، فاندلعت مشاجرة بين الرجل والشاب وتجمع الأهالي وجرى إبلاغ الشرطة التي انتقلت إلى الشارع وألقت القبض عليهما.

اتهام بالتحرش ومحاولة اغتصاب الطفلة

اتهم زوج والدة الطفلة الشاب بالتحرش بها ومحاولة اغتصابها، وهو ما أكدته الطفلة، فجرى تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الشاب المتهم، وتبين للعميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب، تلقي قسم شرطة الطالبية بلاغًا من مساعد صيدلي، يتهم مالك محل «سوبر ماركت» بالشروع في هتك عرض ابنة زوجته.

المتهم اصطحب الطفلة إلى مخزن

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية أكدت صحة البلاغ، وأنه أثناء توجه طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، لشراء طلبات المنزل اصطحبها المشكو في حقه إلى مخزن ملحق بالمحل.

وأظهر فحص كاميرات المراقبة تأخر الطفلة بالداخل نحو 15 دقيقة، حاول خلالها المتهم الاعتداء جنسيًا عليها، لكنها أطلقت صرخات استغاثة لدى ملامسته أماكن عفتها ليتركها خشية فضح أمره.

الطب الشرعي

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، والرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي ليان ما لحق بها من إصابات والتحفظ على المتهم.