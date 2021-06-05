مستشار الرئيس عن جرعة ثالثة من لقاح كورونا: أمر وارد وتحت الدراسة

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، ان إعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا أمر وارد ويتم دراسته الفترة الحالية والهدف منه هو تقوية المناعة ضد فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض الدول التي أعطت مواطنيها جرعة ثالثة للفيروس بالفعل، والأمر لا يتعلق بفعالية لقاح بعينه أو عدمه، والهدف من الجرعة تقوية المناعة في ظل تحورات الفيروس واستمراره.

وتابع مستشار الرئيس أن الحصول على جرعة ثالثة سيتم في غضون 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، وقد يحتاج بعض الأشخاص للحصول على جرعة ثالثة «كل هذه الأمور هي محل دراسة لدينا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الرغبة في الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري».

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أوضح تاج الدين أن المنحنى الوبائي للفيروس يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين، وتخطينا ذروة انتشار الفيروس، لذلك لا بد من الحفاظ على الاستقرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن الزحام، والعدو الأول لانخفاض المنحنى الوبائي هو التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة لما يتردد عن مناشدة الوزارة المواطنين عدم الذهاب إلى المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات، وشددت وزارة الصحة والسكان على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين وستتخذ الوزارة كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين.