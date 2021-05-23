مستشار الرئيس: الفطر الأسود ليس وباءً.. وندرس توفير جرعة ثالثة للقاحات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك تزايد في أعداد الأشخاص المسجلين لتناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل يومي، بسبب الدور الإعلامي الكبير الذي حث المواطنين على تناول اللقاحات وعرض فوائد التلقيح، مبينا أن الفائدة الكبرى من اللقاحات هي تقليل انتشار الفيروس وحدة المرض وتقلل الأعراض الخطيرة والشديدة بنسبة 85%، ذاكرا في سياق موازٍ أن الفطر الأسود ليس وباء وعلاجاته متاحة ومعروفة.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» والمذاع على فضائية «on»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التطعيمات نوعان، الأول يمنع الإصابة بالمرض، مثل التطعيمات ضد الحصبة، ولكن هناك نوع آخر مثل التطعيمات المضادة لنزلات البرد وكذلك كورونا، وهي لا تمنع الإصابة بالفيروس مجددا، أو أن يكون الشخص ناقل للعدوى، ولكن التطعيم يقلل حدة أعراض الإصابة بالمرض للدرجة التي يلجأ إلى دخول العناية المركزة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الجرعة الثالثة من سينوفارم أمر جيد في ظل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية توفير جرعة ثالثة مقوية وهذا أمر جيد، لأن الناس في الغالب ستحتاج إلى جرعة ثالثة في ظل وجود الفيروس، مؤكدا أن الدولة تدرس توفير جرعة ثالثة للمواطنين، لأن المواطن قد يحتاج إلى هذه الجرعة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفطريات في مصر ليست منتشرة كثيرا ولكن الأدوية المستخدمة في علاج الفطريات موجودة، مؤكدا أن الفطريات تصيب بعض الأشخاص من بينهم مستخدمي الكورتيزون لفترة طويلة أو بعض مرضى الأورام، وهي ليست منتشرة بشدة، موضحا أنه قد يحدث نتيجة وجود أمراض شديدة متعددة الإصابة بالفطريات، مشددا على أنه يتم استخدام أدوية مكافحة الفطريات في كثير من المستشفيات لمواجهة هذا الأمر متابعا: «مفيش داعي للقلق بسبب الفطر الأسود ده معروف عندنا وهو سلاسة موجودة وفي ناس بيجيلهم طبقة بيضا في بقهم بعض المضادات الحيوية وهو أمر ليس جديد وليس وباء، مفيش أبدا أي داعي للقلق أو الخضة والأدوية بتاعتها معروفة ومتاحة».

وذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفطر الأسود يأتي نتيجة مضاعفات وهو ليس سبب للفشل التنفسي أو الوفاة لمصابي كورونا.