وزيرة البيئة: الاتجاه نحو التعافي الأخضر يخلق سوقا جديدا من الوظائف

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمى للبيئة يعد من أهم المناسبات الخاصة بالبيئة، ولكن الأهم هو احتفال الحكومة المصرية بوضع الملف البيئي على أجندة الأولويات السياسية، فالحكومة تدرك أهمية البيئة والاقتصاد الأخضر، والموضوع أصبح أكبر من أي إصلاحات هيكلية.

وأضافت فؤاد، أنه كان هناك توجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يتم الاهتمام بالبعد البيئي، وأن تكون حوالي نصف مشروعات الدولة خضراء، وهناك العديد من الوزارات التي تبنت هذا الإجراء ليس وزارة البيئة فقط.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة، في الندوة التي نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت عنوان «استعادة النظم الإيكولوجية.. تحديات وحلول التعافي الأخضر» عبر خاصية «الفيديو كونفراس»، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي 5 يونيو 2021، الذى يقام هذا العام تحت شعار «استعادة النظام البيئي.. من أجل الطبيعة».

وأكدت الانتهاء من الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر وجائحة كورونا ساعدت على المضي فى هذا المجال، وأن المضي في اتجاه التعافي الأخضر سيخلق سوقًا جديدًا للعرض والطلب لنوع جديد من الوظائف غير التقليدية، تعتمد على التكنولوجيات الحديثة، سيكون الشباب أكثر وعيًا بتأثيرات التغيرات المناخية على البيئة، فمثلا يمكن للشباب العمل داخل الوحدات الخاصة بتغير المناخ داخل البنوك، والتى من خلالها لن تسمح البنوك بتمويل أي مشروعات تؤثر على حدة التغيرات المناخية.

ولفتت فؤاد، خلال كلمتها بالندوة، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هو احتفال يعكس أهمية البيئة وضرورة الحفاظ عليها، فالتصرفات الفردية البسيطة كركوب الدراجة أو تخفيف الإضاءة أو ترشيد استهلاك المياه وغيرها بمجملها تساهم في الحفاظ على البيئة.

وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر للمكتب العربى للشباب والبيئة والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة وللسادة المشاركين من الخبراء البيئين على جهودهم ودعمهم الدائم لأنشطة وزارة البيئة ومساندتهم الدائمة لكافة أعمال الوزارة .