«آداب الفيوم» تخصص لجانا للطلاب المصابين بكورونا

أدى 7 آلاف طالب وطالبة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب بجامعة الفيوم بمرحلة الليسانس، اليوم الاثنين، وذلك للعام الجامعي 2020/2021، خلال الفترة من 5 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المُقبل 2021، في المقر الجديد للكلية.

وتفقد الدكتور أحمد محمد عبدالسلام عميد كلية الآداب، لجان الامتحانات، للاطمئنان على توفير جميع مقومات الراحة والسكينة للطلاب في جميع قاعات الامتحانات، والتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس والملاحظين في أماكنهم لحل أية مشكلة عاجلة قد تطرأ خلال الامتحانات.

عميد كلية الآداب يطمأن على سهولة الامتحانات

واستفسر عميد كلية الآداب، من الطلاب عن مستوى الأسئلة الموضوعة، مستطلعاً مدى ملائمتها للمقررات الدراسية والزمن المحدد للإجابة ومطابقة ورقة الأسئلة لمعايير الجودة.

تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة تجنباً لانتشار كورونا

وأوضح عميد الكلية أنّ الاستعداد للامتحانات بدأت منذ فترة طويلة، تمثلت في توزيع جداول الامتحانات والطلاب على مجموعات صغيرة بطريقة تمنع التكدس والزحام، مشدداً على ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي بالكحول، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، مع تكليف إدارة الأمن بمتابعة تطبيق تلك التعليمات بكل حزم وحسم.

لجان خاصة للطلاب المصابين أو المشتبه في إصابتهم بكورونا

وقال الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، إنه تم تخصيص لجان عزل للطلاب المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حتى لا يتم حرمان أي طالب يرغب في أداء الامتحان مع ضمان أخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع، وعدم انتقال العدوى لباقي الطلاب أو لأعضاء هيئة التدريس المراقبين.

وأضاف عميد كلية الآداب، أنّ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بكلية الآداب بلغ 7 آلاف طالب يمثلون ٤ فرق دراسية، موزعين على فترتين صباحية ومسائية، خلال الفترة من 5 يونيه حتى 7 يوليو 2021.