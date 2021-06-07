محمد صبحي يعلن عودته للشاشة: «عمل درامي يليق بالمشاهد ويحترم تفكيره»

كشف الفنان محمد صبحي عن عودته للدراما مرة أخرى من خلال الشاشة المصرية، وذلك بعمل فني جيد يليق بالمشاهدين، بحسب تعبيره.

وكتب «صبحي» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، قائلًا «ترقبوا ظهوري قريباً على الشاشة المصرية من خلال تقديم عمل درامي مميز يليق بالمشاهد المصري ويحترم تفكيره».

أعمال محمد صبحي الجديدة تضم مسرحية «نجوم الضهر»

يعقد الفنان الكبير محمد صبحي حاليًا، بروفات عرضه المسرحي الجديد«نجوم الضهر»، وذلك على خشبة مسرحه بمدينة سنل، وبمشاركة أعضاء فرقته المسرحية «فرقة ستوديو الممثل»، وتضم أجيالًا مختلفة من النجوم، وهى من تأليف الكاتب أيمن فتيحه، ومن إخراج وبطولة محمد صبحي.

وفاجأ الفنان الكبير محمد صبحي، أثناء إجراء بروفات المسرحية، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، التى تشارك فى بطولة المسرحية، بالاحتفال بعيد ميلادها مع الفرقة، حيث جهز لها تورتة مدون عليها اسمها، وأبدت الفنانة القديرة سعادتها البالغة بهذة المناسبة، وامتنانها بهذه اللافتة الإنسانية من النجم محمد صبحي، وقدمت له وللجميع، خالص الشكر والتقدير.

كان محمد صبحى أقام احتفالية ضخمة حملت عنوان «50 سنة فن»، كرم خلالها كل الذين شاركوه أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، من نجوم ومخرجين وكتاب وكل صناع الفن وحتي الفنيين والعاملين معه خلف الكواليس ، كما كرم وزراء ثقافة وشخصيات كات لها تأثير في الحركة الثقافية والفنية خلال 50 سنة.

حقيقة اعتزال محمد صبحي

وترددت شائعات مؤخرًا عن اعتزال الفنان محمد صبحى للفن قبل أن يخرج لينفيها من خلال منشور له، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارًا غير حقيقية، ويكتب على لسانى خبر اعتزالي الفن. هذه الأخبار كاذبة تمامًا، وأنا الآن فى بروفات مسرحيتي القادمة باذن الله».