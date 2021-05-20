إصابة «الكدواني» واعتزال محمد صبحي.. الحسابات المزيفة تورط نجوم الفن

تعرض عددا من الفنانين خلال الساعات الماضية، إلي عدّة مشكلات بسبب الحسابات المزيفة، التي تنسب تصريحات على لسانهم دون التأكد من صحتها، فجاءت الشائعة الأولى من نصيب ماجد الكداوني؛ إذ انتشرت صورا له ويظهر على وجهه طفح جلدي، والأخرى كانت اعتزال الفنان محمد صبحي.

نجل ماجد الكدواني يوضح حقيقة الصور المتداولة له على السوشيال ميديا

نفى يوسف ماجد الكدواني، حقيقة الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابة والده الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدي، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وتصدر «الكدواني» مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشرت صورا له، وتبدو وكأنها إصابة، ما دفع الدكتور هاني الناظر لإعلانه علاج الفنان في أقرب وقت.

وأكد يوسف الكدواني، لـ«الوطن»، أن هناك حسابا إلكترونيا عبر موقع «تويتر»، ينتحل صفة والده، ونشر صورة قديمة من كواليس فيلم «تراب الماس»، باعتبارها إصابة حديثة، مؤكدًا أنّه بصحة جيدة ولا يُعاني من أي أزمات صحية أو أمراض جلدية.

تدخل هاني الناظر لعلاج ماجد الكدواني

وكتب الدكتور هاني الناظر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «بالنسبة لحالة الفنان ماجد الكدواني الجلدية والذي قام بنشرها لو في حد من حضرات السيدات والسادة الذين أرسلوا لي بخصوصه يمكنه التواصل معه أرجو أن يخبره الاتصال بي وأنا إن شاء الله أشوفه وأعمل الواجب من عينيا حاضر».

محمد صبحي ينفي اعتزاله الفن

نفي الفنان محمد صبحي الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول اعتزاله المجال الفني بعدما غرد بذلك أحد الأشخاص الذين ينتحلون شخصيته.

ونشر «صبحي»، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، قائلًا: «هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارًا غير حقيقية ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن»، مؤكدا: «هذه الأخبار كاذبة تمامًا وأنا في بروڤات مسرحيتي القادمة بإذن الله».