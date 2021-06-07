محام كويتي يقاضي رئيس الوزراء بسبب تأخر جرعة لقاح كورونا

قاضى محامٍ كويتي، رئيس الوزراء ووزير الصحة، بسبب تأخر الحصول على الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» المضاد لفيروس كورونا المستجد، ورفع المحامي فضيل البصمان دعوى قضائية، ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة بصفتهما، مطالبا تعويضه بمبلغ 5001 دينار عن الأضرار التي لحقت به، جراء تأخر حصوله على الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا لأشهر، حيث تلقى الجرعة الأولى في فبراير الماضي، ويفترض أن يكون قد حصل على الجرعة الثانية في مطلع مارس، وحددت المحكمة المختصة يوم 14 يوليو موعدا للنظر في الدعوى.

وذكر البصمان في دعواه، أنه بتاريخ 4/2/2021 تلقيتُ الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، وتحدد يوم 4/3/2021 كموعد لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح المشار إليه، إلّا أنه وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم أتلقَ الجرعة الثانية من هذا اللقاح، نظراً لعدم استطاعة المعلن إليهم توفير الجرعات اللازمة من هذا اللقاح، لاستكمال تطعيم المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض دولة الكويت بالجرعة الثانية اللازمة طبياً للتحصين من الفيروس

وتأخرت وزارة الصحة الكويتية في منح الجرعة الثانية لكثير من المواطنين والمقيميين بلقاح أسترازينيكا بسبب تأخر وصول الإمدادات، في وقت تستمر فيه حملة التطعيم بلقاح فايزر-بيونتك، وأشار المحامي البصمان في دعواه إلى أن تأخر حصول بعض المواطنين على اللقاح منذ فترة طويلة خلق نوعا من عدم المساواة في تلقي الرعاية الصحية اللازمة ضد الجائحة بين من تلقى لقاح أكسفورد ومن تلقى لقاح فايزر.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين لم يستكملوا تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا، لا يستطيعون السفر أو دخول بعض المرافق العام، علاوة على أن جزء من المجتمع المحلي لا يزال غير محصن من الفيروس، وقال المحامي إن السلطات الصحية لم تمنح الأشخاص حرية اختيار نوع اللقاح.