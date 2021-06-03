«علاج الإدمان»: تأثيرات الاستروكس مميتة.. وانخفاض نسبة تعاطيه لـ5.6%

قال الدكتورعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ نسب تعاطي مخدر الاستروكس انخفضت إلى 5.6%، نتيجة حملات الصندوق المستمرة لتوعية الشباب من قبل الأخصائيين والمتطوعين بأضرار المخدرات، ما ساهم في انحدار النسبة.

وأضاف عثمان لـ«الوطن»، أنّ نتيجة التأثيرات السلبية المميتة لمخدر الاستروكس، والتي تتمثل في تشنجات وعواقب كارثية تؤدي إلى الموت السريع، أحدثت صدمة للمتعاطين، ما أدى إلى التراجع عن إدمانها، لافتة إلى أنّه يتم إجراء الأبحاث على الشرائح العمرية من 15 سنة إلى 60 سنة: «لا نستطيع رصد النسبة من عموم السكان، والنسبة من الشريحة العمرية للمسح».

وأكد عثمان، أنّه عند إطلاق المرحلة الجديدة من إعلان حملة «أنت أقوى من المخدرات» زاد عدد المكالمات الواردة على الخط الساخن بنسبة 400%.

16% يتعاطون المخدرات في سن أقل من 15 سنة

وأشارت بيانات الخط الساخن للمتصلين الشهر الماضي، تزامنا مع إطلاق حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة فتاة وشاب في نسختي الإعلان الأخير، يا يتجاوز عمريهما 17 عاما، إلى أنّ سن التعاطي من المتقدمين للعلاج مبكرة، فنسبة 49.9 % بدأوا من سن 15 حتى 20 سنة، بينما بدأ 29.1% التعاطي في سن 21 سنة وحتى 30 سنة بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 16%.

الحشيش أكثر أنواع المخدرات تعاطيا والأستروكس والفودو 12.8%

ولفت عمرو عثمان، إلى أنّ أكثر مواد التعاطي هي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 51.4%، في حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 36.6%، يليه الترامادول بنسبة 30.2% والبانجو 14% والاستروكس والفودو بنسبة 12.8% بجانب التعاطي المتعدد (تعاطي أكثر من مخدر).

توفير الخدمات العلاجية مجانا

وأشار إلى أنّ المكالمات الواردة إلى الخط الساخن، تتنوع بين مكالمات لطلب العلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان ومكالمات أخرى للمشورة، موضحا أنّه يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.