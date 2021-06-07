محافظ أسوان: توريد 116 ألف طن قمح بنسبة 88% من المستهدف

أكد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي 2021، وذلك في ظل التسهيلات العديدة التي يتم تقديمها على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات الموردة، منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي، حتى اليوم الاثنين، بلغ 116 ألف طن، من بين 131 ألف طن مستهدف توريدها، أي بنسبة حوالي 88%.

توفير الوقت والجهد

وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة مسبقة، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة لمتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية الموسم.

المتابعة الميدانية

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاستلام والفرز، مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بأماكن التسليم من الصوامع والشون والبنكر.

توفير مناخ تنافسي للمزارعين

ولفت المحافظ إلى أنه توجد توجيهات لكافة الجهات المختصة لتوفير مناخ تنافسى للمزارعين، لتشجيعهم وحثهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي، وتجاوز المستهدف هذا العام والمتوقع له نحو 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد، بزيادة 80 % عن العام الماضي، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة من القمح هذا العام، والتي وصلت إلى 104 آلاف فدان، خاصةً وأن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.