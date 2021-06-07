محافظ الجيزة: الانتهاء من كباري المشاة أعلى ترعة المريوطية نهاية يونيو

أجرى محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، جولة ميدانية للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بقطاع المريوطية، اليوم الاثنين، حيث شملت الجولة متابعة استكمال الممشى السياحي بالقطاع، وإنشاء الكوبري الطائر الرابط بين محوري محمد أنور السادات والمنصورية، وكباري عبور المشاة التي يجري إنشاؤها، ورفع كفاءتها أعلى ترعة المريوطية.

كما وجه المحافظ خلال تفقده موقع انشاء الكوبري الرابط بين محور محمد أنور السادات ترسا سابقاً، ومحور المنصورية، بإزالة أي عوائق من منشآت أو تعديات تحول دون استكمال مسار الكوبري والطريق المكمل له حتى محور المنصورية بالصورة الهندسية الصحيحة، التي تضمن انتظام سير المركبات بالمحور بالكامل، دون أي إعاقات مرورية، لما له من أهمية باعتبارة المحور البديل لشارع الأهرام، لاستغلاله في حال القيام بأي أعمال غلق لشارع الأهرام خلال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق.

كما وجه المحافظ حي الهرم بالتنسيق مع أجهزة المرافق، وسرعه الانتهاء من أي أعمال خاصه بهم بطريق الخدمة الملاصق بالكوبري وعلى جانبيه، وذلك للبدء في أعمال الرصف فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية، إضافة إلى تمهيد الطريق أسفل الكوبري، واستغلال عدد من الساحات به كأماكن لانتظار السيارات، لمنع الوقوف العشوائي للسيارات بذلك القطاع الحيوي، الذي من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية عالية، مشدداً على ضرورة دهان العقارات الملاصقه لمسار الكوبري بلون موحد وبأفضل الخامات، التي تعكس الشكل الحضارى للمنطقة بالكامل.

كما تفقد المحافظ كباري السيارات والمشاة الجديدة الجاري إنشاؤها بطريق المريوطية، مشدداً على مديرية الإسكان بمراعاة الشكل الحضاري للكباري، والانتهاء منها مع نهاية الشهر الحالي، والتي سوف تسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية، وهو أحد المطالب الملحة لقاطني المنطقة والمترددين عليها، موجهاً بتطوير ورصف كوبري السيارات والمشاة المتهالك الملاصق لموقف المريوطية الجديد، وذلك استكمالاً لأعمال التطوير التي تشهدها المنطقة بالكامل.

وتفقد محافظ الجيزة مشروع انشاء أماكن ترفيهية ومطاعم ومحال وأكشاك حضارية بالبر الشرقي لممشى المريوطية، ووجه بوضع أعمدة إنارة ديكورية، ودعم الممشى وجانبي الطريق بالأشجار والساحات الخضراء والتندات، وإجراء تنسيق عام للموقع، ليكون إضافه جديدة للمنطقة، وتوفر فرص عمل للشباب، وتحقق عائد استثماري للمحافظة.

كما حرص محافظ الجيزة على معاينة طريق المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام، وفي الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري نطاق فيصل، وذلك في إطار التجهيزات التي تجريها المحافظة لتنفيذ مخطط تطوير ذلك القطاع، ليتماشى مع أعمال التطوير التي تمت بطريق المريوطية نطاق الهرم.

وشهدت جوله محافظ الجيزة عدداً من القرارات الحازمة تجاه المقصرين في عملهم، حيث قرر المحافظ مجازاة الموظف المسؤول عن منظومه كاميرات المراقبة لمواقف سيارات السرفيس بالمريوطية لعدم تواجده في موقع عمله والتقصير في المهام المكلف بها، بخصم 5 أيام من راتبه، إلى جانب الإيقاف عن العمل لمسئولي النظافة بقطاع المريوطية فيصل، بهيئة النظافة وحي الهرم، للتقصير في متابعه حاله النظافة ورفع المخلفات وتواجد تراكمات بطريق المريوطية فيصل اتجاه الطريق الدائري.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة هويدا عباس، مدير مديرية الإسكا،ن والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية، وعدد من ممثلي عن الشركات المنفذة للمشروعات.