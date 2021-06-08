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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8-6-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:24 ص | الثلاثاء 08 يونيو 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يسعى المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة مواقيت الصلاة بمختلف المحافظات، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة بمختلف المحافظات اليوم الثلاثاء 8 يونيو، وذلك وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء: 08:28

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 07:03

أذان العشاء: 08:38

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:13

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء: 08:25

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:20

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء: 08:17

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:20

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء: 08:13    

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:06

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 03:03

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب: 06:57

أذان العشاء: 08:31

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 03:03

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء: 08:29

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