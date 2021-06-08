مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8-6-2021 في مصر

يسعى المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة مواقيت الصلاة بمختلف المحافظات، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة بمختلف المحافظات اليوم الثلاثاء 8 يونيو، وذلك وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء: 08:28

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 07:03

أذان العشاء: 08:38

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:13

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء: 08:25

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:20

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء: 08:17

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:20

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء: 08:13

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:06

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 03:03

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب: 06:57

أذان العشاء: 08:31

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 03:03

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء: 08:29