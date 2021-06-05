رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-6-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:23 ص | السبت 05 يونيو 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

مراجعة مواقيت الصلاة، يوميا يحرص الكثيرين على متابعتها لأداء الصلوات في الموعد المحدد لها، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة لمتابعيها وقرائها، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة اليوم السبت الموافق 5 يونيو الحالي، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:09

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 08:26

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:09

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 07:02

أذان العشاء: 08:36

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:07

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:04

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء: 08:30

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:14

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:23

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء: 08:16

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب: 06:44

أذان العشاء: 08:12   

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

أذان الفجر: 03:22

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 03:12

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء: 08:04

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-6-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-6-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2-6-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 31-5-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-5-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-5-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-5-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-5-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-5-2021 في مصر