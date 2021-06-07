الزراعة: إلقاء 69 مليون زريعة بلطي ومبروك فضي وطوبارة بالنيل وفروعه

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية، تنفيذا لتوجيهات فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بقطاع الثروة السمكية، وعمليات التنمية والتطوير بكافة بحيرات المصرية، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإلقاء الزريعة طبقا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات، بإجمالي 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش والطوبارة.

ومن ناحيته، أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن سعادته لما يتم من أعمال تطوير، وأثنى على الأعداد والكميات الحيوية من الأسماك التي تم إلقائها بالبحر الفرعوني، موجها الشكر لوزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية وجميع العاملين بهذا القطاع على الجهد المبذول.

وأكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة تنمية المسطحات بهدف إيجاد فرص عمل للصيادين والمحافظة على المخزون السمكي بالمسطحات المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المقاومة البيولوجية بهذه المسطحات، وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ إلقاء 20 مليون وحدة زريعة بلطي نيلي ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، تلاها محافظات مرسى مطروح والوادي الجديد والغربية والدقهلية والشرقية، واليوم تم تنفيذ خطة الهيئة لتنمية المسطحات بمحافظة المنوفية بإلقاء 2 مليون وحدة زريعة بلطي نيلي بالقرى المطلة على البحر الفرعوني، وسوف نقوم باستكمال باقي الخطة بمحافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والفيوم.

وصرح المهندس ثابت السويفي، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج، والتشغيل بأنه في إطار ما يتم من تطوير فقد تم صباح اليوم القاء (2 مليون) وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي والسيلفر، بحضور السيد اللواء محافظ المنوفية، وعدد من أعضاء المجالس التنفيذية بالمحافظة، ومشايخ الصيادين، وبعض المهتمين بالصيد بالمحافظة، وأضاف أن الهيئة تعمل على مضاعفة الكميات الملقاة في البحر الفرعوني، وفقا لمتطلبات الصيادين بمحافظة المنوفية.