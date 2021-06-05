وزير الزراعة يوجه بإيجاد حلول تطبيقية لزيادة إنتاجية البيئات الصحراوية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود الدولة حاليًا في خطة طموحة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، وأيضًا المياه الجوفية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ويلقي بمسؤولية كبيرة على مركز بحوث الصحراء، الذي يضم خبرات كبيرة متميزة في ضرورة الاستفادة من الجانب الاستراتيجي والتخطيطي، وتطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع، وإيجاد حلول لقضايا الكثبان الرملية، والتغلب على مشاكل نقص المياه، واستنباط أصناف جديدة تلائم الصحراء.

وأشار إلى الاهتمام بالتراكيب المحصولية والحصر التصنيفي بالمناطق الصحراوية حيث درجات الحرارة المرتفعة وأيضا مساعدة المزارعين في زيادة الإنتاجية وتنمية اقتصاديات المشروعات الزراعية في البيئات الصحراوية القصير.

ووجه بزيادة دور بحوث الصحراء في مجال مراكز تجميع الألبان وتنمية الثروة الحيوانية والاستفادة من مياه الأمطار، وإقامة السدود وتنمية الوديان، وتقديم حلول لكل القضايا الموجودة على الساحة والمرتبطة بالتوسع الأفقي، واستصلاح الأراضي وندرة المياه والتغيرات المناخية، وأيضا المراعي الطبيعية وإيجاد حلول لكل هذه القضايا.

ولفت وزير الزراعة، إلى أهمية العمل الجماعي والتعاون المشترك بين المراكز والمعاهد البحثية في وزارتي الزراعة والتعليم العالي، من أجل تقديم حلول عملية وبحوث تطبيقية؛ للارتقاء بالإنتاج الزراعي ومعالجة كافة القضايا المرتبطة به، موجهًا بتسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة للمحاصيل الزراعية؛ للاستفادة من جهود العلماء والباحثين بالمراكز البحثية والجامعات المصرية

كان مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، قد عقد اجتماعا، اليوم، برئاسة وزير الزراعة؛ لمناقشة دور المركز في جهود الدولة بمجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، ومناقشة بعض الموضوعات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بالعاملين في المركز.

حضر الاجتماع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الأسبق، الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اللواء ناصر فوزي رئيس الجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري، الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية،ونواب رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة.