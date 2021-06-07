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عاجل.. تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال «الشرنوبي»

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بسمة عبد الستار
04:28 م | الإثنين 07 يونيو 2021
سارة الطباخ والشرنوبي

سارة الطباخ والشرنوبي

أيدت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، تأييد حكم حبس المنتجة سارة الطباخ، 3 سنوات غيابيًّا بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي وخيانة الأمانة، بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.

وقامت الطباخ، بمعارضة الأحكام لعدم علمها ولكن بعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتهمة، حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة 5/17 بتأييد أحكام السجن وإلزامها بالتعويض المالي والمصاريف لوجودها مدانة بالتهمة المنسوبة إليها.

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