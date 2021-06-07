عاجل.. تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال «الشرنوبي»

أيدت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، تأييد حكم حبس المنتجة سارة الطباخ، 3 سنوات غيابيًّا بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي وخيانة الأمانة، بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.

وقامت الطباخ، بمعارضة الأحكام لعدم علمها ولكن بعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتهمة، حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة 5/17 بتأييد أحكام السجن وإلزامها بالتعويض المالي والمصاريف لوجودها مدانة بالتهمة المنسوبة إليها.