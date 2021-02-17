سارة الطباخ لـ الشرنوبي: لن أتنازل عن حقي.. ولم يصدر ضدي ضبط وإحضار

نفت المُنتجة سارة الطباخ، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن صدور قرار ضبط وإحضار، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلة: «لا يوجد عليّا أي ضبط وإحضار.. وأنا موجودة ولا أخفي أي شيء عن الرأي العام».

وقالت سارة الطباخ، في بيانٍ صحفي، أنّ: «ما يتم ترويجه بخصوص أحكام ضدي، فهي أحكام غيابية ولا أعلم عنها شيء ومن بياناتها قمت بعمل معارضات»، متابعة: «علي الجميع مطابقة أرقامها بما أرسل له المدعو محمد الشرنوبي في بيانه».

ودعت محمد الشرنوبي، بقولها: «أدعو محمد الشرنوبي لتنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة بعد رفضها لطلبه بفسخ العقد وتنفيذ بنوده بدلًا من البحث عن شو إعلامي، لأنني لن أتنازل عن حقي ومستمرة في الدفاع عنه بشكل قانوني».

التشهير

وكانت آية سعد، محامية المنتجة سارة الطباخ، قد أكدت أنها ستُحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي، بتهمة التشهير بسارة الطباخ.

وأضافت آية سعد، في بيانٍ صادر عنها، قبل أيام، تعليقًا على الخبر المنشور بحبس المنتجة ساره الطباخ سنتين، لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي، قائلة: «أود التوضيح أن هذا الحكم غيابي، وأن المنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسة 7 فبراير المُقبل، حيث إنها لم تعلم بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي».

وتابعت: «المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمدة عشر سنوات يبدأ من 1/9/2017 وصادر لها توكيل رقم 1966 لسنة 2018 حرف، ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وأن هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظور أمام المحاكم المختصة».