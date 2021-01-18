سارة الطباخ بعد حكم حبسها عامين: «هقاضي محمد الشرنوبي بتهمة التشهير»

أكدت آية سعد، محامية المنتجة سارة الطباخ، أنها ستُحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي، غدًا الثلاثاء، بتهمة التشهير بسارة الطباخ.

وأضافت آية سعد، في بيانٍ صادر عنها، تعليقًا على الخبر المنشور بحبس المنتجة ساره الطباخ سنتين، لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي، قائلة: «أود التوضيح أن هذا الحكم غيابي، وأن المنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسة 7 فبراير المُقبل، حيث إنها لم تعلم بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي».

وتابعت: «المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمدة عشر سنوات يبدء من 1/9/2017 وصادر لها توكيل رقم 1966 لسنه 2018 حرف، ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وـن هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظور تمام المحاكم المختصة».

اتهام بسرقة سكوتر

واختتمت كلامها: «محمد الشرنوبي تم التحقيق معه أمس الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها، ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر، ولن تتنازل مؤكلتي عن حقها وعقدها حصري وساري إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك».

وكانت سارة الطباخ، كشفت عن تفاصيل أزمتها مع الفنان محمد الشرنوبي، ردًا على تعليق أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: والذي قال: «كل مرة بتكتبى كده ونفتح التليفزيون تانى يوم نلاقى الشرنوبي منور الشاشة»، إذ أكدت أنها لم تفسخ عقده مع شركتها بعد، كما أنه خالف شروط التعاقد، ويتعاون مع بعض الشركات الإنتاجية دون الالتزام بشروط العقد المُبرم بينهما، قائلة: «أنا مبردش على كلام بدون معني إنما فنان بيشتغل سنتين من غير ما يدي نسبة الشركة أو يدفع الشرط الجزائي للشركة وهو 600 ألف دولار شركات إنتاج مين تكون مطمئنة من إنه بيحترم تعاقداته».