موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2021

يحتفل المصريون بموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2021، احتفالًا بثورة 30 يونيو، الذي يتم كل عام، ومن المقرر أن يوافق 30 يونيو يوم الأربعاء هذا الشهر، ومع قرار رئاسة مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية التي تتزامن مع منتصف الأسبوع، ليتم ضمها على الإجازة الأسبوعية، من المنتظر أن تقوم الحكومة بترحيل الإجازة ليوم الخميس.

إجازة ثورة 30 يونيو 2021

ومن المقرر أن يوافق إجازة ثورة 30 يونيو 2021 يوافق الخميس يوم 1 يوليو، في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

إجازات شهر يوليو

ومن المقرر أن يضم شهر يوليو عددا كبيرا من الإجازات الرسمية، تشمل إجازة 30 يونيو، ويليها إجازة عيد الأضحى المبارك، وتكون الأطول هذا الشهر، وتعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، هي الإجازة الأطول في العام، وتبلغ 5 أيام تتضمن وقفة عرفات ويعقبها 4 أيام العيد.

إجازة ثورة 23 يوليو

وبعدها يأتي الاحتفال بثورة 23 يوليو، يوافق يوم الجمعة، ومن المرجح أن يتم ترحيل الإجازة ليوم آخر غير الجمعة.

نصائح لقضاء إجازة آمنة بمناطق الزحام

ويسعى المواطنون لقضاء عطلة جيدة بوقت الإجازات وفي هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، في حديث سابق له بجريدة «الوطن» أنه من الأفضل تجنب الخروج بكثرة خلال فترات الإجازة لتجنب الاختلاط وزيادة فرصة العدوى بفيروس كورونا، حيث إنه من الأفضل الاستمتاع بأوقات جيدة وتناول الطعام والشراب المفضل في تجمع عائلي آمن في المنزل أو حديقة المنزل إن وجدت.

وفي حالة الرغبة للخروج يفضل تجنب الذهاب إلى الأماكن المغلقة كالمولات الكبيرة والكافيهات، لتجنب العدوى، فمن الأفضل اختيار الأماكن المفتوحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.