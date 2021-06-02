تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر.. تبدأ 20 يوليو المقبل

تفاصيل إجازه عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر.. يبحث المصريون كثيرا خلال هذه الأيام، عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، والذي يمثل بالنسبة لهم طقوس وتقاليد، اعتادوا عليها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأبرزها صيام وقفة عرفات وغيرها من الاحتفالات، التي يتحدد موعدها بكل أنحاء العالم لارتباطها الوثيق بمراسم الحج الإسلامي في شهر ذو الحجة.

لذا ينتظر عدد كبير من المواطنون حلول عيد الأضحى المبارك، كى يستطيعوا التمتع بالطقوس والتقاليد المعتادة كل عام، كما يذبح بعض المواطنين الأضحية، وهي من مراسم الإحتفال المشهودة بعيد الأضحى المبارك، والتي ترسم صورة واضحة أمام كل منزل، داخل المناطق المختلفة، خاصة بعد انقضاء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وترصد السطور التالية، تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، أن يكون في يوم 20 يوليو المقبل، والمقرر أن يوافق يوم ثلاثاء، حيث إنّ أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 يكون موافقًا ليوم 10 ذو الحجة لعام 1442 هجريا.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 فى مصر

أما عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، تحدد طبقًا لقانون 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يوافق موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، بداية من يوم 19 يوليو الذي يوافق يوم وقفة عرفة، وتعقبه 3 أيام إجازة رسمية الأربعاء والخميس والجمعة، والتي توافق أيام 21 22 و23 يوليو، حيث يوافق يوم الجمعة ثورة 23 يوليو.