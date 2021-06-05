موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر
حدد المهند الفلكى بدايته يوم 20 يوليو المقبل
كتب:
منة عبده
05:55 م | السبت 05 يونيو 2021
اجازة عيد الأضحى المبارك.. صورة أرشيفية
ينتظر عدد كبير من المواطنين حلول عيد الأضحى المبارك، لأهداف عديدة، أبرزها قضاء عطلة العيد مع ذويهم بعد عناء أسابيع طويلة في العمل، وأيضا ذبح الأضحية لنيل ثوابها والاستمتاع بلحوم معلومة المصدر، فضلا عن زيارة الأهل والأقارب، وبصفة عامة فالعيد هو بهجة ولحظة ينتظرها جميع المسلمين في كل أنحاء العالم، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين، خلال هذه الأيام، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل».
وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر.
إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر
حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، ليكون في يوم 20 يوليو المقبل، المقرر أن يوافق يوم الثلاثاء، حيث إنّ أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 يكون موافقًا ليوم 10 ذو الحجة لعام 1442 هجريا.
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر
ومن المتوقع أن يوافق موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، بداية من يوم 19 يوليو الذي يوافق يوم وقفة عرفة، وتعقبه 3 أيام إجازة رسمية الأربعاء والخميس والجمعة، التي توافق أيام 21 22 و23 يوليو، حيث يوافق يوم الجمعة ثورة 23 يوليو.
عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر
أما عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، فهي تحدد طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
ويرتبط عيد الأضحى المبارك، لدى المواطنون بعدد من الطقوس والتقاليد، التي اعتادوا على القيام بها، وممارستها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأبرزها صيام وقفة عرفات وغيرها من الاحتفالات، التي يتحدد موعدها بكل أنحاء العالم لارتباطها الوثيق بمراسم الحج الإسلامي في شهر ذي الحجة.
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