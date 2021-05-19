منى زكي لبرنامج «كلمة أخيرة»: والدي نصير للمرأة.. وورق لعبة نيوتن حلو

تصدرت الفنانة منى زكي محرك البحث «جوجل»، بعد ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، في برنامج «كلمة أخيرة»، حيث كشفت الفنانة عن العديد من الأسرار سواء فيما يخض مسلسل «لعبة نيوتن» الذي حقق نجاحا كبير خلال عرضه فى الموسم الرمضانى 2021 أو عن حياتها الشخصية.

وترصد «الوطن» في سطور، أبرز تصريحات منى زكي لبرنامح الإعلامية لميس الحديدي.

منى زكي تتحدث عن لعبة نيوتن

قالت منى زكي: إنه مع عرض مسلسل لعبة نيوتن في رمضان 2021، اكتشفت أن الورق كان جيدا جدا: «عندنا قماشة حلوة أوي بسبب الورق حلو جدا والمؤلف وورشة عمل مها الوزيري مشرفة العمل، ساعد في نجاح المسلسل وكل فنان في العمل أدى دوره وقدر يضيف للقماشة دي بكل ضمير وصدق».

توقعات مسلسل لعبة نيوتن

لم تكن تتوقع منى زكي هذا النجاح الكبير الذى حققه مسلسل لعبة نيوتن موضحة: «طبعا مكنتش اتخيل كل النجاح ده، وآه كنت مؤمنة إننا بنعمل عمل محترم وورقنا مختلف عن الجميع كحدوتة، وبصراحة كل الفنانين اللي في المسلسل كانوا جامدين جدا، وعشان كده مع وجود مخرج ومؤلف عظيم، قولت هنقدم حاجة محترمة وحلوة بس مش لدرجة اللي شفته ده من نجاح».

سبب الموافقة على الدور في لعبة نيوتن

وبشأن عودتها للدراما التليفزيونية بعد 4 أعوام، قالت زكى: إنه كان بسبب اختيار المخرج تامر محسن لها: «أنا مخترتش دور، تامر محسن هو اللي اختارني وأنا بشكره على ده، عشان مش طول الوقت بتلاقي موضوعات حلوة وقضايا مهمة، وتامر مخرج كبير وكنا بنشوف أعماله وبنحبها، فكنت فرحانة إن جالي فرصة اشتغل معاه».

أصعب مشاهد مسلسل لعبة نيوتن

وبالنسبة لأصعب المشاهد في مسلسل لعبة نيوتن أوضحت منى زكي: «كان عندي كتير صعب بس بقى عندي واحد هو الأفضل بعد تحليل الجمهور والناس لأن فيه حد متخصص في لغة الجسد وفسر مشهد الطبيب النفسي بشكل جيد وأنا انبسطت جدًا بتفسيره لأن مكنش في دماغي إن تحركاتي في المشهد كان ليها معنى أنا بس كنت بتحرك لأني حاسة الدور وطلعت مني حركات الجسد دون قصد وطلع ليها معنى بعد تحليل لغة الجسد ففرحت بده».

منى زكي تكشف عن قصة زواج والدتها

وتحدثت منى زكي لأول مرة عن قصة زواج والدتها وهي قاصر في عمر الـ14 عامًا، من رجل يكبرها في العمر، وحينها لم تكن والدتها تدرك معنى الزواج وقضت معه 4 أشهر وحملت منه ثم عملت على الهروب منه وذهبت لمنزل خالتها: «أرادت أن تكمل تعليمها ونجحت في ذلك وعندما تعرف عليها والدي، كان عارف إنها متجوزة ومخلفة وخد كل ده في حضنه وحبها حقيقي، وشاف إن دي حاجات مكسرتهاش وقوتها وهي ست قوية جدًا وبابا راجل محب وعظيم ورباني على ده».

منى زكي تتحدث عن والدها

ووصفت الفنانة معاملة والدها لها قائلة: «والدي رجل نصير للمرأة وكان يقف بجانبي لما أخواتي الصبيان يصدروا أحكام وكان يقولهم مش من حق حد يتكلم، وأنا بربي أولادي الصبيان وبنتي لي لي على هذا».