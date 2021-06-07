المجمعة المصرية: شيفروليه الأولى في السيارات المُؤَمن عليها

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، عن قوائم الشركات التي احتلت المبيعات من حيث السيارات المؤمن عليها، واحتلت شيفروليه، الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريًا بـ3305 مركبة، وفي المركز الثاني نيسان بـ1651، وفي المركز الثالث تويوتا بـ1643.

يذكر أن المجمعة التأمينية للتأمين الإجباري على المركبات، أعلنت التقرير الشهري لعدد المركبات التي رُخصت وخضعت للتأمين الإجباري، حيث تبين أن السوق المصرية استوعبت فعليًا 37 ألفًا و331 مركبة «زيرو»، من بينها 18283 سيارة ملاكي و13 ألفًا و78 دراجة نارية، و1984 أجرة دراجة نارية، و3011 نقل، و455 أجرة، و286 أتوبيس خاص، و92 مقطورة، و57 نصف مقطورة، و57 أتوبيس سياحة، و45 رحلات، و37 معدة ثقيلة، و27 أجرة سياحة.

وأكد التقرير، أن عدد المركبات «الزيرو» موديل 2019، بلغت 1340 مركبة، أما المركبات موديل 2020 فبلغت 4786، وموديل 2021 بلغت 29041 مركبة، وموديل 2022، 2164 مركبة.

عدد المركبات الملاكي والدراجات النارية الخاضعة للتأمين

وذكر التقرير أن إجمالي المركبات التي تم التأمين عليها إجباريًا وتم ترخيصها، بلغ عددها 37331 مركبة، من بينها 1359 من موديل 2019، و4786 مركبة موديل 2020، و29041 موديل 2021، و2164 مركبة موديل 2022.

وترسم الأرقام حالة استيعاب السوق، وأيضًا المخزون من السيارات من الطرازات القديمة، حيث تم الترخيص لنحو 18 ألفًا و283 سيارة، منها 97 سيارة من طراز 2019، و295 سيارة من موديل 2020، و16 ألفًا و818 سيارة موديل 2021، و1073 سيارات من موديل 2022.

وبلغت عدد الدراجات النارية 13 ألفًا و78 دراجة نارية، من بينها 1082 موديل 2019، و4166 موديل 2020، و7829 موديل 2021، ودراجة واحدة موديل 2022.

وبلغ عدد مركبات الأجرة من الدراجات النارية في التقرير 1984 مركبة، من بينها 115 موديل 2019، و92 موديل 2020، و1777 موديل 2021.

وفيما يتعلق بسيارات النقل، فقد بلغ عدد المركبات 3011 مركبة، من بينها 36 موديل 2019، و126 موديل 2020، و1774 موديل 2021، و1075 موديل 2022.