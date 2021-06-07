حواس: زيارة محمد صلاح لشواطئ العلمين دعاية مهمة لمصر

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، وزير الآثار الأسبق، إن حب اللاعب محمد صلاح لبلده مصر هو السر وراء حضوره إلى شواطئ مدينة العلمين الجديدة لقضاء إجازته، خاصة أن معجبيه حول العالم سيشاهدون صوره، وهذه إحدى طرق الدعاية للسياحة في مصر.

وأضاف «حواس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الإثنين، أنه عُثر على خرطوش رمسيس الثالث في السعودية من ثلاث سنوات، وهذا يؤكد وجود علاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية منذ 3000 سنة، لافتا إلى أنه ستتوجه أول بعثة مصرية خارج مصر وستعمل على تدريب الأثريين السعوديين.

وألمح عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إلى أنه قد يتم العثور على آثار لملوك آخرين في الجزيرة العربية، لافتا إلى أن الملوك يتركون أثرا لهم عندما كانوا ينفذون بعثات تجارية، مبينا أن هناك آلاف الأسماء في العراق وفي فلسطين وفي مناطق أخرى، مشيرا إلى أن هناك ملوك قبل رمسيس الثالث وبعده ذهبوا إلى السعودية للقيام ببعثات تجارية.

وتابع عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق: «من 2005 بدأنا مشروع مهم وهو إظهار طريق الكباش اللي بيربط بين من معبد الأقصر ومعبد الكرنك بالتعاون مع الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر في الوقت ده، وبننقل الأهالي وبنديهم تعويضات وبنحفر ونطلع رأس التمثال والرجال وكان في كنيستنا مقدرناش نخلص ساعتها الموضوع في 2010 بس هيتم نقل الكنائيس وهيعلن وزير السياحة فتح المشروع الجبار، والآثار دعاية مجانية للسياحة المصرية في كل مكان، عشان لما تعملي كشف آثري الأمر بيدخل كل بيت والدول اللي معندهاش آثر بتعمل دعاية ضخمة جدا عشان ناس تروحلها».

وذكر أن أحدا لا يعرف موعد افتتاح المتحف الكبير حتى الآن، حيث يتم تأهيل المناطق الآن وسيكون المتحف الكبير أهم حدث عالمي، لافتا إلى أن هناك مجهود جبار يتم من أجل افتتاح المتحف، مشيرا إلى أن مركب خوفو يتم نقله من جوار الهرم الأكبر إلى المتحف، لتُعرض بجانب مركب كبير آخر يعمل على ترميمه اليابانيون، وإن شاء الله في سبتمبر هناك اكتشاف جديد في الأقصر.