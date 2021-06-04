مجلس مدينة الأقصر يوقف أعمال بناء مخالفة خلف مخازن الآثار

تمكن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، صباح اليوم الجمعة، من إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع المداكير خلف مخازن الآثار بمنطقة أبو الجود، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص من السلطة المختصة وكل أشكال التعديات.

وقال أيمن حسين رئيس حي وسط، إنه في أثناء المرور اليومي بالحي، تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن تشوين مواد بناء وتركيب شدة خشبية، استعدادًا لصب سقف بالدور الثالث العلوي بأحد العقارات بمنطقة أبو الجود، وإخطار العميد طارق لطفي بالواقعة، وإيقاف أعمال البناء في المهد، لافتًا إلى أن البناء المخالف على مساحة 120 م2، وأنه تم فك الشدة الخشبية، ومصادرة مواد البناء، بمشاركة رجال حي وسط والإدارة الهندسية وحملة المعدات الثقيلة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال صاحب العقار، وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وأكد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه جار تكثيف المتابعة على مدار اليوم، خاصة خلال فترة الإجازات لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فورًا، لافتًا إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء، حتى لا يضع أحد نفسه تحت طائلة القانون.