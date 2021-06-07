حسام صادق: بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل بالأقصر في يوليو

قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك خطة طموحة، لبدء تطبيق المنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى، إذ سيبدأ تشغيلها الفعلي في الأقصر، خلال شهر يوليو المقبل، ثم محافظة الإسماعيلية، ثم جنوب سيناء، ثم محافظة السويس، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة.

وأضاف «صادق» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار إلى أهمية ضغط الجدول الخاص بتطبيق المنظومة خلال 10 سنوات، وبناء عليه، تعمل الهيئة في أكثر من محور بالتوازي حتى يجرى تطبيق المنظومة في أسرع وقت ممكن.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن محور الاستدامة المالية، أساسي لتقديم خدمة مميزة للمواطنين في مصر، وضمان تقديم كل الخمات وعدم استثناء أي منها، مؤكدًا: «مطمئون فيما يتعلق بالقدرة المالية للمنظومة، ونعمل على ضمان استدامة التمويل من خلال التمويل، من أجل الحفاظ على المنظومة مستقبلا».

وأشار حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك فإنه يجرى تدريب الاطقم الطبية والتمريض والإداريين في كل المؤسسات التابعة للمنظومة.

وأردف حسام صادق: «نسعى إلى ضمان تطبيق أحدث التكنولوجيا وأحدث ما توصل إليه العلم من أجل الحفاظ على استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري».

وأكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن أكثر من 113 منشأة صحية جرى تسجيلها في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منها 32 وحدة رعاية أولية و8 مستشفيات في محافظة بورسعيد، أما الأقصر فقد شهدت تسجيل 2 مستشفى وأكثر من 25 وحدة رعاية أولوية، و3 مسشتفيات تحت إجراءات التسجيل في محافظة الإسماعيلية بالإضافة إلى 15 وحدة رعاية أولية.

وأتم: «ماضون في إجراءات التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص، والأقصر ستبدأ تطبيق المنظومة في شهر يوليو، ثم محافظة الإسماعيلية بعدها بشهرين او 3 أشهر».