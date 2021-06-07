كسر في خط حديدي فرعي بالمحلة.. ومصدر: «إجهاد في السير»

كشف مصدر مسؤول بمنطقة السكك الحديدية بمحافظة الغربية عن انتقال فريق من المهندسين والفنيين لمعاينة البلاغ عن وجود كسر في قضبان شريط السكة الحديد الفرعي بمحطة أبوعلي، بدائرة مركز المحلة، وذلك بشكل مفاجئ، وتم على الفور إصلاحه بشكل فوري.

وأكد المصدر أنه تم إصلاح العطل وتركيب بلانك حديدية وعمل وقاية لقضبان السكة الحديد، مشيراً إلى أن الكسر ناتج عن إجهاد في السير على قضبان شريط السكة الحديد، وتم تسيير حركة القطارات مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن الهيئة تهتم برفع كفاءة البنية الأساسية للشبكة بتجديد القضبان وإصلاح المشاكل الفنية بها بما يحافظ على سلامة مسير القطارات.

وكانت حالة من الفزع قد انتابت أهالى قرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، عقب اكتشافهم وجود كسر فى قضبان السكة الحديد الخاص بمحطة القرية، وقاموا بإيقاف القطار قبل حدوث مشكلة.

وأكد أهالي القرية أنهم فوجئوا بوجود كسر فى قضبان السكة الحديد، بمحطة القرية، وقاموا بإيقاف القطار قبل مروره بالجزء المكسور، خشية حدوث مشكلة واخطروا الجهات المعنية، للتحقيق فى الواقعة.

وعلى الفور، انتقل مسؤولو الصيانة في محطة سكك حديد طنطا، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن السبب تهالك فى القضبان، وتم إصلاحه بشكل فوري، وأنه خاص بالقضبان الفرعي وليس الرئيس للمحطة، ولا توجد شبهة جنائية فى الأمر، وتم عودة حركة القطارات مرة أخرى بشكل طبيعي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.