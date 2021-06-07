«الطرق والكباري»: أنشأنا خمسة آلاف كيلو متر طرق.. «حزمت مصر كلها»

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن هناك توجيهات رئاسية من القيادة السياسية منذ عام 2014، بضرورة بناء شبكة طرق قوية، موضحا أنه منذ هذا التوجيه الرئاسي، وبدأت الهيئة العامة للطرق والكباري خطة إنشاء شبكة الطرق القومية، كاشفا أن الطموح وقتها كان الوصول إلى إنشاء سبعة آلاف كيلو متر من الطرق، مصرحا بأنهم انتهوا حتى الآن من إنشاء خمسة آلاف كيلو متر، كما أن العمل مازال مستمر ومتواصل على مستوى هذا الملف.

وأضاف «مصطفى»، خلال لقاء عبر الإنترنت، مع قناة TeN،أن الفترة الأخيرة شهدت عددا كبيرا من مشروعات الطرق الضخمة، مسترشدا بطريق شبرا بنها، ومشروع الدائري الإقليمي، ومشروع الجلاء وكذلك 30 يوينو، ومشروعات أخرى كثيرة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري،: «يعني لو قعدت أعد في المشروعات، مش هخلص لأنها كبيرة ومهولة»، مؤكدا أن كل تلك المشروعات حققت مردود إيجابي على مستوى الدولة والمواطن والمستثمرين، مواصلا: «شبكة طرق حزمت مصر كلها زي ما بيقولوا».

وكشف أن حجم الاستثمارات التي ضخت في شبكة الطرق تلك ليس بالقليل، بل كان كبيرا وضخم للغاية، مصرحا بأنه لو تحدثنا عن الشبكة القومية للطرق فقط، فإن حجم الاستثمارات بها يصل إلى حوالي 175 مليار جنيه، معلنا أن العمل جاري حاليا على استكمال هذه الشبكة ببعض المشروعات الأخرى، التي وصفها بالعملاقة، كـ(ازدواج سفاجا مرسى علم، وازدواج أسيوط سوهاج، وطريق 6 أكتوبر الواحات).

وأوضح «مصطفى»، أن القيادة السياسية مقتنعة بشكل كبير أن بناء الدول يحتاج إلى شبكة طرق جيدة ضمن بنيتها الأساسية، مشيرا إلى أنه لذلك كان من المهم العمل على هذا الأمر، لأن ذلك سيساعد بعمليات التنمية والاستثمار، كما أنها تعتبر أداة الربط بين المناطق الصناعية والسياحية والزراعية والموانئ والمطارات ببعضها.