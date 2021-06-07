«هيئة الكباري»: ارتفاع تصنيف مصر في حجم الطرق من المركز 118 إلى 28

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن كل ما تم من إنشاءات على مستوى شبكة الطرق القومية القومية خلال السنوات الأخيرة، عاد بمردود إيجابي كبير على تصنيف الدولة المصرية من حيث حجم الطرق التي تحتويها الدولة، قائلا: «تصنيفنا ارتفع من المركز الـ118 إلى المركر الـ28 في فترة بسيطة»، مشددا على أن هذا لم يحدث من قبل على مستوى أي دولة، لافتا إلى أن هذا الأمر سبب نقلة نوعية على مستوى إقدام المستثمرين على العمل بمصر.

وأضاف «مصطفى»، خلال لقاء عبر الإنترنت، مع قناة TeN، أن أي مستثمر، أحد أهم الأمور التي يبحث عنها، هي سهولة نقل منتجاته بشكل سلس وآمن سواء إلى السوق المحلية أو للمطارات والموانئ قبل تصديرها.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى أن الهيئة بدأت خطة إنشاء شبكة الطرق القومية بعد توجيه رئاسي من القيادة السياسية عام 2014، كاشفا أن الطموح وقتها كان الوصول إلى إنشاء سبعة ألاف كيلو متر من الطرق، ومصرحا أنهم انتهوا حتى الآن من إنشاء خمسة ألاف كيلو متر، كما أن العمل مازال مستمر ومتواصل على مستوى هذا الملف لتحقيق الهدف المرجو من البداية.

وصرح بأن شبكة الطرق القومية التي بدأت مصر في تنفيذها قبل سنوات، ضخ بها حجم استثمارات، بلغ حوالي 175 مليار جنيه، معلنا أن العمل جاري حاليا على استكمال هذه الشبكة ببعض المشروعات الأخرى، التي وصفها بالعملاقة، كـ (ازدواج سفاجا مرسى علم، وازدواج أسيوط سوهاج، وطريق 6 أكتوبر الواحات، وطريق الصعيد الغربي).

وأردف أن طريق «الصعيد الغربي» سيربط محافظة القاهرة بكل محافظات الصعيد بداية من الفيوم وبني سويف والمينا ومرورا بأسيوط وسوهاج ونهاية بالأقصر وأسوان وحتى توشكى، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق حتى الآن، وبالتحديد حوالي 230 كيلو متر.