لجنة كورونا تحسم الجدل حول المتحور المصري: «لو فيه إحنا أول ناس هنعلن»

قال الدكتور محمد النادي، أستاذ أمراض الصدر، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن حديث تايلاند عن وجود متحور مصري من فيروس كورونا هو كلام مرسل وغير صحيح، وليس له أي أسانيد علمية.

وتابع «النادي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الإثنين: «لو كان فيه متحور مصري كنا أول ناس أعلنا عنه، لكن السلالة الموجودة هي نفس الموجودة منذ بداية الموجة الثالثة، ولم يحدث أي متغيرات، والعلاج ثابت، والاستجابة للعلاج ثابتة».

أما عن رصد سلالات أخرى في مصر مثل الهندية أو غيرها، قال «النادي»، إن الجزم بهذا الكلام أمر صعب لكن صفات المتحور هي التي تحكم إذا كان موجودا أم لا، وحتى الآن فإن الاستجابة لبروتوكول العلاج الذي وضعته الوزارة ما زلت كما هي، ولها نفس الفاعلية، وبالتالي لا يوجد سلالة متحورة تتخذ شكلا عنيفا.

وعن وضع بريطانيا لمصر في القائمة الحمراء الخاصة بالسفر، قال إن السبب في ذلك قد يكون إحصائيات التطعيم، وهل هناك أعداد كبيرة تتلقى التطعيم أم أنها أعداد قليلة، مشيرا إلى أنهم اعتادوا من بريطانيا وأمريكا وأوروبا على وضع مصر في المنطقة الحمراء وإن كان أداء مصر في مواجهة كورونا أفضل من أدائهم، في كافة المراحل والموجات التي تعرضت لها مصر، ولم تتعرض مصر لانهيارات صحية، بل إن أداء مصر مساو لأحدث دول العالم تقدما في الطب مثل ألمانيا وغيرها.

وكشف أن أرقام الذين حصلوا على التطعيم ليست كبيرة حتى الآن، ويجب على الجميع الحصول على التطعيم ولا يجب الترويج للشائعات مثل الإصابة بالجلطات، مشددا على أن الأعراض الجانبية ليست مؤثرة.