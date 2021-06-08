«عبدالدايم» تسلم جوائز ملتقى الخط العربي السادس.. وتعلن مضاعفتها الدورة المقبلة

سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، جوائز الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، المقيمة تحت شعار «علم بالقلم»، وحملت اسم الفنان الكبير الراحل يوسف أحمد، خلال حفل الختام على مسرح الأوبرا الصغير، بحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى، الفنان مسعد خضير البورسعيدي نقيب الخطاطين، فوزي أبو فارس الملحق الثقافي الأردني بالقاهرة.

قالت «عبدالدايم» إن مسيرة ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، تتواصل بخطى راسخة، وبرز ذلك من خلال رغبة كبار الفنانين من كل أرجاء الأرض في المشاركة، مشيرة أن فن الخط العربي أحد الركائز المهمة لصون الهوية، وجزءا أصيلا من معالم الحضارة الإنسانية، وبات مصدرا للإلهام، وتحولت مفرداته إلى سيمفونيات مرئية تنافس لوحات الفن العالمي.

وأكدت أنه رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، نتيجة فيروس كورونا، نجحت وزارة الثقافة في الإعداد والتجهيز للملتقى الذي خرج بشكل يليق بمصر وبثقافتها العريقة، وقررت مضاعفة قيمة جوائزه، اعتبارا من الدورة المقبلة، ووجهت الشكر للجنة العليا ولجنة التحكيم وفريق العمل.

وأهدت وزيرة الثقافة درع الملتقى لاسم الفنان الكبير يوسف أحمد، وتحمل الدورة اسمه وتسلمه نقيب الخطاطين، وكرمت ضيوف شرف هذه الدورة من الملتقى، وهم جاسم حميد «العراق»، ثائر الأطرقجي «العراق»، محمد سحنون «تونس»، مصطفى النجار «سوريا»، وتسلمها أنور الفوال عضو اللجنة العليا للملتقى، وسعيد عبدالقادر «مصر» إلى جانب عدد من كبار فناني الخط العربي، هم إبراهيم أبو طوق «الأردن»، وتسلمها عنه الملحق الثقافي الأردني بالقاهرة، فاطمة البقالي «الإمارات» وتسلمها أحمد علي، أحمد المصري «مصر»، مصطفى العمري «مصر»، بالإضافة إلى أكاديمية الفجيرة الإماراتية، وتسلمها محمد أبو المجد رئيس قسم الخط العربي بالأكاديمية، وأهدى الفنان جاسم حميد من العراق، وزيرة الثقافة لوحة خطية.

وقال «القوميسير» إن ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، حقق منذ انطلاقه حضورا لافتا، وسعى لترسيخ جماليات هذا الفن العريق باستناده إلى رؤى فنية وبصرية معاصرة ومبهرة، مشيرًا إلى أن الخط العربي، يمثل مكوننا أساسيا من الهوية الثقافية العربية والمصرية، وفن الخط العربي في سبيله الآن للانضمام إلى القائمة التمثيلية للتراث الإنساني لدى منظمة اليونسكو، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعم ومساندة إقامة الملتقى في ظل ظروف استثنائية.

وجاءت الجوائز كالتالي :

جائزة فرع التيار الأصيل:

- الجائزة الأولى «محمد شافعي حسن» بمبلغ 10 آلاف جنيه.

- الثانية «إيمان إبراهيم عبدالله»، 8 آلاف جنيه.

- الجائزة الثالثة «أحمد فتحي طلبة»، 6 آلاف جنيه.

جائزة التميز في الزخرفة:

- الجائزة الأولى «شيماء عبدالكريم الزهري»، 5 آلاف جنيه.

- الثانية «عماد يوسف عبدالله»، 4 آلاف جنيه.

جائزة التميز في الاتجاهات الخطية الحديثة:

-الجائزة الأولى «صالح عبدالنعيم صديق»، 5 آلاف جنيه.

- الثانية «محمد رمضان محمد»، 4 آلاف جنيه.

جائزة الخطاط الكبير «مسعد خضير البورسعيدي»، الفائزة إيمان سيد الشيمي، بمبلغ 7 آلاف جنيه.

يذكر أن عدد المشاركين بالملتقى بلغ نحو 153 فنانا، منهم 93 بالمسابقة الرسمية، بالإضافة إلى 60 من الفنانين الراسخين، من 18 دولة، هي «المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، المملكة الأردنية، المملكة المغربية، الجزائر، تونس، سوريا، اليمن، الصين، إندونيسيا، إيطاليا، بولندا، المملكة المتحدة، ماليزيا، تنزانيا، لبنان، ومصر»، وضمت لجنة التحكيم كل من «حمدي زايد رئيسا، وعضوية الدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، والدكتور خالد مجاهد الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر».

وكانت وزيرة الثقافة تفقدت معروضات الملتقى بقاعات قصر الفنون، بعدها أقيم حفل الختام الذي تضمن فيلم تسجيلي بعنوان «الخطاط الكبير يوسف أحمد رائد البعث والإحياء»، من سلسلة أفلام «تجليات الخط العربي»، وسبقه فقرة فنية لأوركسترا بيت العود العربي.